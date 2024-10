Edwin Cardona confesó cómo lidió con la fama a temprana edad y sus “gustos “culposos”

Conocido por su talento en el fútbol, el jugador colombiano confesó su su interés por objetos de lujo como zapatillas o relojes - crédito Getty/Colprensa

En una entrevista con el creador de contenido Erick Pabón, el futbolista colombiano Edwin Cardona compartió detalles íntimos de su vida fuera de la cancha, pues reveló tanto las dificultades que enfrentó con la fama a una edad temprana, como algunos de sus “gustos culposos”.

Ese ese sentido, el actual 10 de Atlético Nacional, conocido por su habilidad en el campo de juego y su carrera destacada en clubes como Atlético Nacional, Boca Juniors o Racing Club de Argentina y Santa Fe, compartió un lado más humano y vulnerable, en la que evidenció que la vida de un futbolista profesional está llena de desafíos personales que van más allá de los aplausos y los títulos.

En ese sentido, Cardona comenzó explicando los retos que implica alcanzar la fama de forma tan rápida, particularmente cuando llegó a Santa Fe después de su paso por Atlético Nacional: “Yo en ese tiempo no sabía lo que era la fama”, comenzó por asegurar el jugador, recordando cómo fue ese cambio drástico en su vida.

Explicó que, al mudarse a Bogotá, la atención mediática y la vida pública empezaron a rodearlo de manera constante: “Yo pasé de Nacional a Santa Fe a quedar campeón”, y destacó el momento en el que su nombre comenzó a resonar, no solo en el mundo del fútbol, también en el entorno de la farándula colombiana.

La transición no fue sencilla. Según relató, entrar en un mundo donde la fama y la exposición mediática eran la norma lo tomó por sorpresa: “Yo no pensé que iba a ser conocido”, mientras confesó cómo tuvo que adaptarse a esa nueva realidad, aprendiendo a hablar frente a cámaras y preparándose para entrevistas.

“Uno empieza a estudiar, empieza a conocer personas o contrata personas para que le diga cómo puede instruirse para una entrevista”.

Los gustos culposos de Edwin Cardona

A pesar de los logros en su carrera, Cardona admitió tener ciertos “gustos culposos”, un aspecto que, según él, su esposa no siempre aprueba: “Creo que mi hobby o la cosa en la que gasto mi plata, en la que soy excesivo, es en la ropa y los zapatos”, confesó.

La pasión por el calzado parece ser uno de sus vicios más grandes, pues el futbolista detalló cómo en algunas ocasiones ha comprado zapatos solo porque le parecieron bonitos, a tal punto que algunos de ellos ni siquiera han sido estrenados: “Yo creo que tengo zapatos que ni me he puesto porque me gusta comprarlos, los veo bonitos y me gustan”.

Este hábito ha llevado a Cardona a reflexionar sobre sus gastos y vida familiar, especialmente al considerar el bienestar de su seres queridos: “Creo que también me he parado un poco en eso porque ya uno no es solamente uno, sino que somos cuatro en la casa”.

Por lo tanto, la dinámica familiar parece haber cambiado su perspectiva respecto a este tipo de gastos, dado que explicó que su hija, de trece años, a veces toma sus zapatos, algo que le causa conflicto, pues tiene un gran apego a este tipo de pertenencias; sin embargo, admitió que al final del día, estos detalles pasan a un segundo plano al considerar la importancia de compartir con su familia.

“La niña que tiene 13 años, casi es de la misma estatura mía y se pone los zapatos míos y la regaño mucho porque como los cuido tanto, pero ya uno dice, no, entonces, ya no es uno sino dos, tres y el niño también viene ahí y pregunta que ¿yo por qué no hizo como usted?”.

Además de su afición por los zapatos, Cardona también mencionó su inclinación por las joyas y los relojes, otra muestra de sus gustos personales, dejando claro que su interés por los accesorios es otra parte importante de su estilo de vida.