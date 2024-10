Presidenta de la comisión de ética de la Cámara Representantes denunció que fue suplantada

Aguirre asegura estar de acuerdo con los avances de la reforma laboral, por lo que mostro total desacuerdo en cualquier tipo de artimaña dilatoria - crédito @ingridaguirre11/X

Ingrid Aguirre, congresista del partido Fuerza Ciudadana, denuncio un caso de suplantación de identidad en la Cámara de Representantes de Colombia. Aguirre sostiene que su nombre fue utilizado sin su consentimiento en un documento que permite rechazar recusaciones en el debate sobre la reforma laboral. Este incidente ha generado una nueva controversia en el contexto de la mencionada reforma.

Aguirre, que preside la Comisión Legal de Ética, expresó su rechazo a lo sucedido y aclaró públicamente que no ha asesorado al presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, para que rechace de manera unilateral las recusaciones presentadas por otros congresistas. La congresista calificó el acto como un presunto delito de falsedad en documento público.

En respuesta a esta situación, Aguirre presentó un derecho de petición dirigido a la presidenta de la Cámara de Representantes y a la Secretaría de la corporación, solicitando una aclaración sobre los hechos. En su solicitud, incluyó un cuestionario con preguntas específicas para esclarecer el uso indebido de su nombre.

“Ante la opinión publica manifiesto que NO ES CIERTO que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, he asesorado al presidente Jaime Raúl Salamanca de la Cámara para que rechace de manera unilateral las recusaciones presentados por los ciudadanos”, se lee en la publicación que hizo Aguirre en X.

En redes sociales la representante por el Magdalena compartió el derecho de petición en el que exige respuestas - crédito @ingridaguirre11/X

A pesar de estar de acuerdo con el avance de la reforma laboral, Aguirre enfatizó que no es aceptable que su nombre sea utilizado de manera ilegal para acciones que no ha realizado. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la Presidencia de la Cámara que aclare la denuncia presentada por la congresista.

En el derecho de petición ella exige saber: “1) ¿Quién le remitió a la Secretaria General y a la Presidencia de la Cámara dicho concepto en mención?. 2) Se me certifique ¿a qué hora fue enviado dicho concepto?. 3) ¿Quién le hizo entrega del concepto al Secretario de la Plenaria de la Cámara de Representantes? 4) Se me comparta una copia magnética y física del concepto en mención y del correo de donde fue enviado. Espero las respuestas ante este alarmante caso”.

Este incidente se suma a las tensiones ya existentes en torno al debate de la reforma laboral, que ha sido objeto de diversas controversias en el ámbito político colombiano. La denuncia de Aguirre pone de relieve la importancia de la transparencia y la legalidad en los procedimientos legislativos.

El delito de suplantación

La suplantación de identidad en Colombia es un delito que puede tener graves consecuencias, especialmente cuando involucra a figuras públicas como congresistas. Según el Código Penal colombiano, simular una investidura o cargo público, o pretender pertenecer a la fuerza pública, constituye un delito que puede ser castigado con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de tres a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además de la suplantación de investidura, el Código Penal también tipifica el delito de falsedad personal. Este se aplica a quienes sustituyan o suplanten a otra persona o se atribuyan un nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos. Aunque la falsedad personal puede resultar en multas, se aclara que esta sanción se aplica siempre que la conducta no constituya otro delito más grave.

Según la congresista ella no ha realizado ningún tipo de asesoría - crédito @ingridaguirre11/X

Cuando la suplantación afecta a un congresista, las repercusiones pueden ser aún más severas. La inviolabilidad de los votos y opiniones emitidos en el ejercicio del cargo no exime a los congresistas de responsabilidad disciplinaria. El Código de Ética y Disciplinario del Congresista regula su comportamiento y establece sanciones por conductas indebidas. En casos comprobados de suplantación o falsedad, se pueden iniciar investigaciones penales y declarar la nulidad de los actos afectados por dicha conducta.

La legislación colombiana busca proteger la integridad de las instituciones públicas y la confianza en los cargos de autoridad, estableciendo medidas claras para sancionar la suplantación y falsedad. Estos delitos no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también pueden tener un impacto significativo en la percepción pública de las instituciones y en el funcionamiento del sistema democrático del país.