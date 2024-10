Continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en el Meta hace más de un mes

Andrea Pachón, una empresaria desaparecida en el Meta desde hace más de un mes - crédito redes sociales

Las autoridades continúan en una ardua búsqueda para ubicar a una mujer de 39 años de edad que lleva desaparecida más de un mes en el Meta.

El 27 de agosto de 2024, Andrea Pachón, una contadora pública y madre de dos hijas, desapareció en la vereda La Llanerita, ubicada en la vía que conduce al municipio de Puerto López, en el departamento del Meta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con los datos que se conocen por el momento, la mujer se comunicó por última vez con sus familiares ese 27 de agosto hacia las tres de la tarde, a través de una videollamada. Luego, perdieron comunicación con ella, pero más tarde recibieron varios mensajes sospechosos desde su celular.

Según información revelada por la emisora RCN Radio, en los mensajes que le llegaron a la madre de Pachón y otros familiares, supuestamente la mujer avisaba que se iría de retiro a un lugar lejano y donde no había señal.

Diana Fernández, madre de la desaparecida, aseguró que esos mensajes no fueron enviados por su hija, pues las palabras que usaron no eran comunes en ella, además tenía muchos errores de ortografía, algo que no solía ocurrir con los textos de la contadora.

Los familiares de la desaparecida recibieron mensajes extraños - crédito Getty

“‘¿Hola, cómo estás? Quiero contarte algo: sé que lo que te voy a contar te caerá de sorpresa ,pero debo contártelo, tomé la decisión de parar por un tiempo absolutamente todas mis actividades tanto laborales como familiares. Me siento absolutamente cargada y abatida en todo sentido, ya no doy más. Creo que si no para me hará mucho daño, por eso decidí estar en un retiro poco más de 1 mes”, dice el primer mensaje que recibieron y fue revelado por la emisora mencionada.

“No le contaré a nadie en dónde es para que pueda yo de verdad estar a solas y reconectarme conmigo misma. Allá no hay señal, así que te escribo esto ahora que voy de camino. Voy a hablar con para maneje las cosas contigo o por medio de Willy, ellos en la casa tampoco sabían nada, también fue sorpresa. Te pido que no me juzgues porque en realidad lo necesito, así que te estaré avisando cuando pueda cómo van las cosas. Cuéntale a mi abuelita y a la tía y diles que estoy en un retiro espiritual, solo a ellas a nadie más. No quiero quedar en boca de todo el mundo, te quiero mucho, nos vemos pronto”, agrega el texto.

Familiares de la desaparecida desconfían de su esposo

Según la información que entregó la madre de Andrea Pachón, luego de reportarse la desaparición, el esposo de su hija habría expresado varias incongruencias.

Entre esas, que el día de la desaparición de su esposa no había estado en su casa entre en medio día y las ocho de la noche. Esa versión fue desmentida por la mamá de Andrea, que aseguró que el hombre quedó captado en cámaras de seguridad cuando salía de su casa en horas de la tarde.

“Hay videos que lo muestran saliendo de su casa a las cinco de la tarde. Además, él no recibió llamadas de la familia ni se comunicó con nosotros. Ha mantenido completo silencio”, dijo Fernández.

Así mismo, dijo que un detalle que llama la atención es que el hombre también anunció un viaje de manera intempestiva, algo que no es común en él.

“Tras la desaparición de mi hija su esposo manifestó tener que salir de viaje inmediatamente por un evento planeado con sus hijas y por ende la comunicación sería limitada. No hubo ninguna búsqueda y por el contrario él pidió completa reserva a la familia”, añadió.

Las autoridades continúan con la búsqueda de la mujer - crédito Policía Nacional

Después de eso, el hombre envió mensajes a la familia de su esposa asegurando que había hablado con un amigo, comandante de la Policía, quien supuestamente le dijo que la llevara “con calma. No podemos entablar un operativo porque ella mandó un mensaje del teléfono de ella, entonces dese un tiempito a ver qué pasa”.

La desaparición de Andrea ha generado una intensa búsqueda por parte de las autoridades y sus seres queridos, quienes no han cesado en sus esfuerzos por encontrarla. La incertidumbre y el misterio rodean este caso que Diana Fernández y sus familiares esperan se resuelva muy pronto.