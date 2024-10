Manuel Turizo, Greeicy, Pipe Bueno y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Manuel Turizo continua presentando adelantos de su próximo álbum de estudio, 301 - crédito Gabo Bucheli/EFE

Llega octubre y con ello se hace oficial: 2024 está en su recta final en materia musical. Los lanzamientos que esperan dar la sorpresa en la parte final o que fueron largamente anticipados en los meses anteriores finalmente harán su aparición.

En lo que se refiere a la música colombiana, la actividad se mantiene tan intensa como siempre. El género urbano continúa dejando lanzamientos día sí y día también, mientras que la escena alternativa dejó algunos estrenos a tomar en cuenta, especialmente de cara a lo que llegará en 2025.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por lo que dejó la primera semana de octubre en materia de estrenos musicales.

Michael Kiwanuka publica su nuevo sencillo “The Rest Of Me”

El cantautor británico, uno de los grandes atractivos del Festival Estéreo Picnic 2025, publicó esta semana el tercer sencillo de lo que será Small Changes, su cuarto álbum de estudio que se publicará en plataformas digitales el próximo 15 de noviembre. Fiel a su estilo que cruza lo acústico con el soul y el jazz, la pista va cobrando fuerza poco a poco, pasando de ser una donde lo único que suena es la voz del inglés y su guitarra, a una que sutilmente suma teclados y batería para darle esa aura dominante y sofisticada que caracteriza su repertorio.

Manuel Turizo suma a Kapo para su sencillo “Qué pecao”

El cordobés, que viene de ser una de las principales atracciones del Día de la Hispanidad en España junto a Diego Torres, presenta un nuevo sencillo que formará parte de su próximo álbum 301, y en el que une fuerzas con una de las más recientes revelaciones del género urbano, esta vez con la bachata como ritmo predominante. “Es una canción que captura la esencia del amor y el desamor a través de una bachata envolvente y moderna”, se lee en un comunicado de prensa.

Greeicy une fuerzas con Jay Wheeler en “Que Te Pasó”

La caleña fue noticia durante la semana luego de aparecer en una serie de publicaciones de Shakira, acompañada de Lele Pons, Tini Stoessel y otras celebridades latinas. Pese a ello, no pierde el foco y estrenó su colaboración con el cantante puertorriqueño que, de acuerdo con lo informado por el equipo de prensa de la cantante, surgió de la admiración mutua y de la sensación que tenía Greeicy de que sería una colaboración acertada.

Labia Fina estrena “Tras la tormenta”

Previo a su presentación el próximo fin de semana en Salsa al Parque, la agrupación Labia Fina, liderada por Jairo Alfonso, lanzó esta semana su sencillo Tras la tormenta, un adelanto del que será su primer larga duración, Hasta la vida, que se espera sea publicado en las próximas semanas.

“Este disco tiene un significado especial para Jairo, ya que está inspirado y dedicado a su hijo, Pedro León. El álbum se concibe como una colección de ‘cartas musicales’ en las que el artista comparte su visión personal sobre el agradecimiento, la pérdida, el amor y la resolución de conflictos”, se lee en un comunicado de prensa.

Ela Minus estrena “Broken” y confirma lanzamiento de su segundo álbum

Ela Minus es una de las principales figuras de la movida alternativa colombiana, si bien su reconocimiento se produjo realmente en el exterior, presentándose en espacios como el Sónar Festival y acompañando a figuras como Caribou con su propuesta electrónica que se equilibra entre lo rítmico y lo atmosférico. Con esa premisa presentó Broken, su segundo sencillo del año tras la publicación de Combat meses atrás, con melodías más luminosas pero la misma aura misteriosa que la caracteriza.

Adicionalmente, confirmó el estreno de su segundo álbum de estudio, DIA, que verá la luz el 17 de enero de 2025 en Domino Recordings y que presentará en el Festival Estéreo Picnic 2025. “Empecé a componer esto pensando que estaba perfectamente bien y lo terminé sabiendo que no lo estaba”, comentó en comunicado de prensa.

Caribou publicó su nuevo álbum ‘Honey’

Precisamente Caribou, el proyecto del canadiense Dan Snaith, hará su regreso al país en 2025 con motivo del Festival Estéreo Picnic. Y lo hace presentando su sexto trabajo de estudio en el que mantiene las señas de identidad de su trabajo usando ese nombre: ritmos contagiosos, y la voluntad absoluta de hacer bailar al oyente. Con el estreno, todo indica que la rumba estará garantizada en el Parque Simón Bolívar cuando llegue el momento de su presentación.

Oh’laville inicia un nuevo capítulo con “Las Olas”

Uno de los grupos más importantes del rock colombiano durante la última década se prepara para publicar un nuevo trabajo de estudio tras el éxito crítico del que gozó Aurora (2023). La banda bogotana trabajó durante todo 2024 en una nueva producción que, a juzgar por lo que se aprecia en este, su primer adelanto, busca proyectar un aura más optimista y una sonoridad más tranquila, capaz de aprovechar los silencios a su favor.

Kevin Roldán estrena “TBC Karma”

A ritmo de afrobeat, el vallecaucano presenta una declaración de amor que promete cautivar a sus seguidores y conquistar aún más audiencias de las que ha disfrutado en 15 años de trayectoria musical. La letra explora los sentimientos de una persona que anhela estar con esa persona ideal hasta la vejez, al punto de perder la calma y la tranquilidad por no estar con ella, transmitiendo un mensaje universal de amor, deseo y dedicación, sobre todo con su videoclip rodado en Acapulco (México).

“Esta canción envuelve muchos pensamientos por su concepto, que es el karma, esa ley cósmica que te devuelve multiplicado todo lo que das: lo bueno como recompensa y lo malo como aprendizaje. Decidí mejorar mi Karma, vibrando diferente, al lado de Dios, y fue justo cuando atraje a Stephanie, mi prometida, quien ahora me ha dado a mi hermoso hijo Kristopher. Atraje de nuevo a mi vida a mis hijos, para poder compartir con ellos y corresponderles ese amor tan puro que me entregan. Atraje a un grupo de increíbles profesionales que se han convertido en el único equipo con el que me siento cómodo después de la partida de mi padre”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

Pipe Bueno publica “Mírame (feat. Blessd) (Remix)” con Edgardo Nuñez

Como preparación para el “3er Round” en el Movistar Arena en diciembre, Pipe Bueno juntó fuerzas con una de las figuras a seguir dentro de la música regional mexicana en una nueva versión del éxito de Blessd, dándole un viraje hacia la cumbia y yendo a tono con las ambiciones del caleño tras su reciente firma con Warner Music Latina.

“‘Mírame (feat. Blessd) (Remix)’ es una muestra de cómo la música puede unir mundos que parecían distantes. Para mí, colaborar con Edgardo en este tema de Blessd ha sido una experiencia increíble. Juntos logramos fusionar nuestras raíces y energías, recreando algo que espero que los fans disfruten tanto como nosotros lo hicimos al grabarlo”, comentó Pipe Bueno en comunicado de prensa.

OKRAA publicó nuevo adelanto de ‘La Gran Corriente’

El proyecto electrónico de Juan Carlos Torres presentó en plataformas digitales su sencillo Infinito. Siguiendo la línea mostrada en Es Hora, el productor propone una mezcla de elementos que van desde secuencias experimentales y desafiantes al oído, hasta un aura de calma inquietante que confirma la curiosidad por abarcar nuevos horizontes en su propuesta musical.