Nanis Ochoa habló del accidente por el que decidió no volver a someterse a un diseño de sonrisa: “Me pegué en la boca”

Nanis Ochoa habla de los diseños de sonrisa y por qué se quitó el de ella - crédito @nanis8a/IG

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Nanis Ochoa hizo unas revelaciones con las que está llamando la atención del público; primero, porque contó una historia inédita, y segundo, porque habló sobre el procedimiento que tiene en su dentadura y en los glúteos.

En la tarde del 3 de octubre, la modelo les respondió a sus seguidores varias dudas sobre las intervenciones estéticas que se realizan algunos famosos, dijo si está de acuerdo con ellas y también si se los ha hecho.

Ante esas preguntas, Nanis Ochoa contó que desde hace varios años dejó el diseño de sonrisa, pues aseguró que sí se lo mandó a hacer, pero decidió retirarlo completamente porque le pareció “incomodo”, especialmente después de un accidente que sufrió.

Nanis reveló que tu un accidente que la llevó a quitarse el diseño de sonrisa - crédito Canal RCN

“Hace muchísimos años me hicieron un diseño de sonrisa, pero se me desbocó una yegua y me pegué contra un embaretado de madera (en la boca) y se me cayeron, entonces decidí no volvérmelos a poner. Porque también me acuerdo de que en ese tiempo, pues me imagino que ahorita hay mucha más tecnología, que mordía algo y se me quebraban, entonces en un viaje o algo, no, eso era súper incomodo. Entonces no me los volví a poner”, reveló la modelo en la historia que publicó en Instagram.

Sin embargo, para ella es importante cuidar de su físico, así que optó por utilizar otro método para cuidar sus dientes y que le permita lucir una sonrisa alineada y bonita.

“Lo que tengo es Invisalign, que es una ortodoncia invisible, yo la amo, a mí me encanta y yo tengo los dientes grandecitos entonces no veo necesidad de hacérmelo (un diseño de sonrisa)”, aseguró Nanis Ochoa.

Este es el tratamiento dental que se hace Nanis Ochoa después de que decidió dejar el diseño de sonrisa - crédito @nanis8a/IG

Qué es Invisalign, el procedimiento que se hace Nanis Ochoa y para qué sirve

De acuerdo con el centro odontológico del Mediterráneo, Ceodontomed, el alineamiento dental es “la posición y disposición adecuada de los dientes en la arcada dental”. Al hacerse este procedimiento se puede tener “una masticación eficiente y una distribución adecuada de las fuerzas al morder”.

Este tratamiento es basado en alineadores invisibles, que hacen la función de unos brakets solo que no se ven y permiten la progresiva corrección del alineamiento dental.

Cuál es el otro procedimiento estético que tiene Nanis Ochoa en su cuerpo y para qué funciona

En la misma dinámica, Nanis les reveló a sus fanáticos que hace un tiempo se hizo lipotransferencia en sus glúteos, pero además se inyectó las peptonas de LipoFlack para tonificar esa zona. Sin embargo, también les explicó de qué se trata el producto.

“Hoy me dicen que son súper buenas, a mí me las pusieron para tonificar porque no quiero aumentar más la nalga, antes estoy buscando cómo reducir un poco. Entonces sirve para dos cosas, para tonificar, dependiendo de como se ponga, pero también para aumentar nalga”, indicó la modelo y empresaria.

Este es el procedimiento estético que se hizo Nanis Ochoa en sus glúteos - crédito @nanis8a/IG

Finalmente, la también empresaria contó a qué se dedica en su día a día y cuál es la forma en la que tiene ingresos económicos, pues varias personas mostraron tener interés sobre esta faceta de su vida. Según Nanis, es una persona con mucho trabajo, a pesar de que no tiene que cumplir con una sola empresa o cumplir un horario.

“Digamos que no tengo un trabajo fijo, tradicional, que es ir a una oficina y cumplir horario, sino que yo trabajo con mis redes sociales, vendo, comisiono, tengo mis propios productos, tengo inversiones, trabajo en televisión, hago catálogos, también ingreso a plataformas para hacer inversiones. Así que tengo un trabajo fijo, pero no tradicional”, explicó la modelo.

Y también dijo que para las cicatrices en su cuerpo utiliza el láser, dijo que era de los aparatos estéticos que más le gusta usar junto con los aceites que vende en su marca de productos para la piel.