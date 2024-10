Laura Ojeda salió en defensa de Nicolás Petro ante “atropellos” de la justicia: lo comparó con el caso de Uribe

Laura Ojeda denunció un doble estándar en la forma en que la justicia y los medios tratan a figuras políticas según su afiliación; al comparar el caso de Nicolás Petro con el del expresidente Uribe - crédito @lauraojedae/Instagram - Carlos Ortega/EFE

En medio de un contexto judicial complejo y de un debate que involucra dos de los casos más mediáticos de la política colombiana, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos —hijo del presidente Gustavo Petro—, se pronunció sobre la situación legal de su pareja.

Esto sucedió luego de que se desarrollara una audiencia preparatoria del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La controversia estalló cuando tanto el líder de Centro Democrático como su abogado defensor, Jaime Granados, se retiraron de la diligencia alegando una “falta de garantías”.

La jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de aplazar la audiencia para permitir que la defensa de Uribe analizara el contenido completo de los dispositivos del testigo Juan Guillermo Monsalve. Jaime Granados expresó que necesitaban más tiempo para evaluar la totalidad de la evidencia.

Sin embargo, la jueza enfatizó que la defensa ya había recibido una copia espejo de los elementos desde el 12 de septiembre y que el proceso debía continuar, considerando la alerta de prescripción del caso para octubre de 2025. Ante la negativa, el abogado abandonó la audiencia, seguido horas después por el propio expresidente.

Durante la audiencia del juicio contra Álvaro Uribe, la jueza negó una solicitud para aplazar la revisión de las pruebas, lo cual fue criticado por el expresidente y su abogado

Este incidente fue objeto de una notable respuesta por parte de la periodista Vicky Dávila, que a través de sus redes sociales expresó su preocupación por el trato recibido por el expresidente Uribe. La comunicadora calificó el proceso como “irrespetuoso” y acusó a la jueza de actuar de manera “sesgada”.

La periodista destacó que el expresidente Uribe había sido respetuoso y cooperativo con la justicia en todas las etapas del proceso, mientras cuestionaba la imparcialidad de la jueza y señalaba que su actitud parecía poco ecuánime.

“Álvaro Uribe ha comparecido ante la justicia, ha sido respetuoso. No se ha exiliado y ha asistido a todas las audiencias, en todas las etapas procesales. La juez del caso se nota hostil con el expresidente, lo trata con displicencia y no lo respeta. Se ve sesgada y eso no puede pasar con Uribe, ni con otro ciudadano, por sencillo que sea”, escribió Dávila en un extenso mensaje publicado en X.

Vicky Dávila calificó de "irrespetuoso" el proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe

Vicky Dávila añadió que los jueces del país merecen respeto por su labor, pero señaló que la jueza del caso del exmandatario “peló el cobre”, lo cual no reflejaba una buena manera de demostrar su imparcialidad en el proceso: “Los jueces en Colombia son valientes y merecen todo el respeto, hay que respaldarlos y acompañarlos, si labor es fundamental para la democracia, pero la juez del caso Uribe creo que peló el cobre. Eso no le conviene al país y ni a la democracia misma”.

Laura Ojeda salió en defensa de Nicolás Petro

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue la respuesta de Laura Ojeda, que utilizó las declaraciones de Vicky Dávila para trazar un paralelo entre el caso de Uribe y el de Nicolás Petro. La mujer denunció lo que percibe como un doble estándar en la cobertura mediática y el trato judicial hacia su pareja.

Ojeda respondió directamente al mensaje de Dávila, al mencionar que: “Estás describiendo algunos ATROPELLOS que han cometido con Nicolás Petro, pero como es hijo del presidente y de la izquierda por eso tú odio apoya todas las INJUSTICIAS (sic)”.

Laura Ojeda manifestó que el trato hacia Nicolás Petro refleja un sesgo en el sistema judicial y en la cobertura mediática

Con estas palabras, Ojeda sugirió que las críticas hacia el proceso del expresidente Uribe y la empatía mostrada por la periodista contrastaban fuertemente con la actitud hacia su pareja, que se encuentra bajo escrutinio público y enfrentando señalamientos en su contra, debido al proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra, por los delitos de lavados de activos y enriquecimiento ilícito, al sospechar de que recibió dinero ilegal durante la campaña presidencial de su padre en 2022.