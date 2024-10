Cony Camelo rompió en llanto por los comentarios de los jueces en ‘MasterChef Celebrity’: “Son duros conmigo”

La actriz aseguró que siempre han sido más dóciles con los demás participantes que con ella - crédito @masterchefcelebrityco/IG

Una de las participantes que despierta amores y odios en Masterchef Celebrity es Cony Camelo, ya que en repetidas ocasiones se convierte en tendencia en redes sociales por su actitud en la competencia. Esto ocurrió especialmente cuando el comediante Franko Bonilla todavía formaba parte del programa de cocina, con quien tuvo varios roces debido a los comentarios que él hacía hacia la actriz.

Durante el capítulo que se emitió en la noche del 2 de octubre, la actriz estalló en contra de los jueces Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, debido a la rudeza con la que siente es tratada. De acuerdo con Camelo, ha comenzado a sentir miedo en el cuerpo, porque siente que son mucho más dóciles con sus compañeros que con ella.

Por otro lado, aseguró que se siente agotada de que cada vez que sale de las grabaciones y dedica tiempo a prepararse para seguir avanzando en la competencia, esto no se vea reflejado en los comentarios de los jueces. Esto quedó evidenciado en el episodio, cuando la chef mexicana le menciona que debe agregar un ingrediente más a su mayonesa “porque está aguada”, comentario que no le gustó a la actriz de Los Reyes.

“Estoy cansada de esforzarme, de estudiar y de que … Estoy cansada. Parece fácil para ella (Adrià Marina), pero es que la mayonesa nunca crece con la técnica que ella me propone. Perdí un tiempo valiosísimo, estoy aburrida”, fueron los primeros argumentos que entregó la actriz.

Es de resaltar que la actriz junto a Nina Caicedo, no contaban con los mismos elementos para la preparación que debía presentar, contrario a lo que sí ocurrió con los otros ocho participantes. Cuando llegó el momento de presentar el plato al frente del atril, las críticas de los chefs fueron certeras con Cony, pues no quedaron conformes con los sabores, destacaron que hicieron falta algunos ingredientes, entre otros argumentos.

“Aquí el tema es la albahaca, además de que está cortada tu mayonesa o tu proceso de mayonesa, la albahaca la troceaste y se fue oxidando”, fue el comentario que lanzó la chef mexicana. Por su parte, Rausch destacó que: “Una mayonesa me raya la cabeza y me raya aún más la cabeza que usted la ponga en el plato … Una mayonesa tiene dos estados, emulsionada o cortada y no se corta de repente”.

Cony Camelo rompió en llanto

Al recibir las críticas de los jueces, se retira hacia su estación con su rostro envuelto en lágrimas, por lo que es recibida por ‘Jacko’ con un abrazo y aseguró que “no quiero llorar más”. Y agregó que siempre pensó que saldría antes, ya que sentía que no estaba aguantando la presión del formato de cocina para famosos: “Siempre dije que yo saldría antes porque no estaba resistiendo. Uno pierde acá como cuatro años de vida”.

Posteriormente, en la entrevista para las cámaras agregó con evidente frustración que “hoy es uno de esos días en que quisiera ya no estar acá”, lo que generó algunos comentarios en las redes sociales de parte de los seguidores del programa. La frustración fue aún mayor, cuando al momento de ser juzgada por los chefs la mexicana Adrià Marina señaló que uno de los platos que le habían presentado fue desagradable.

Algunos de los mensajes que quedaron en la cuenta de Instagram del programa que replicó la frustración de la actriz fueron: “En la vida hay que aprender a soportar la presión, la competencia a medida que avanza es más exigente”; “no todo es personal querida Cony, da el 100 hasta que te digan que estás eliminada”; “se está preparando, se ve que quiere mejorar, pero los jueces con eso, jueces y siempre habrá alguien mejor que otro”.