Jota Pe Hernández denunciará a la mesa directiva de la plenaria de la Cámara por suplantación de su nombre

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, también conocido como Jota Pe Hernández, anunció a través de su cuenta de X que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación a la mesa directiva de la plenaria de la Cámara de Representantes.

El congresista solicitará que se investigue la posible usurpación de funciones, falsedad de documento público y suplantación de su nombre en el trámite de la controversial reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.

“DENUNCIARÉ ANTE la @CorteSupremaJ Y ANTE la @FiscaliaCol, a la mesa directiva de la plenaria de la Cámara, solicitando que se investigue la posible usurpación de funciones, falsedad de documento público y suplantación de mi nombre en el trámite de la Reforma Laboral”, escribió el presidente de la Comisión de Ética del Senado.

Adicionalmente, el legislador critico con el Gobierno nacional, subió junto con su publicación un video en el que narró lo sucedido. En el metraje comenzó narrando lo siguiente: “Hay un refrán que dice que del afán no queda sino el cansancio, pero resulta que del afán muchas veces puede quedar algo más que el cansancio: pueden quedar graves consecuencias como investigaciones y posibles sanciones”.

Jota Pe Hernández reveló que en el Congreso, durante el debate de la reforma laboral se presentó un documento afirmando que él, como presidente de la Comisión de Ética del Senado, y la representante Ingrid Aguirre, presidenta de la homóloga camaral, habían avalado un concepto para manejar las recusaciones en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, el congresista aseguró que, pese a tener ese documento en sus manos, éste no contaba con su autorización ni la de Aguirre, por lo que carecía de legalidad.

“Quiero decirles que a pesar de que este documento que yo tengo en mis manos y que no lo voy a soltar tenga el nombre del presidente de la comisión de ética y de la presidenta de la comisión de ética de Cámara, no está autorizado por nosotros y no es legal”, aseveró el senador del Partido Alianza Verde.

El presidente de la Comisión de Ética advirtió que la mesa directiva posiblemente incurrió en tres delitos de gravedad: falsedad de documento público, usurpación de funciones y suplantación. Anunció que su equipo de trabajo remitiría el caso tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Corte Suprema de Justicia para que iniciaran las investigaciones pertinentes. Además, lanzó una velada advertencia al sugerir que la insistencia en impulsar la reforma laboral podría acarrear consecuencias muy costosas para quienes la promueven.

“Aquí la mesa directiva pudo estar incurriendo en tres delitos: falsedad de documento público, usurpación de funciones y suplantación. Hoy mismo mi equipo enviará esto a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen y quizás la carrera que tienen con esta reforma les salga bien cara. Muchas gracias”, dijo Jota Pe Hernández concluyendo así su intervención en el Congreso de la República.

Con respecto a la iniciativa que se estaba discutiendo cuando ocurrió la controversia que puso sobre la mesa el senadora Jota Pe Hernández, en la Cámara de Representantes de Colombia se está llevando a cabo el segundo debate sobre la reforma laboral, una de las principales propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante esta etapa, los integrantes de la corporación examinan los artículos incluidos en este proyecto de ley, el cual ha suscitado un gran interés y expectativas a nivel nacional. Esta es la segunda ocasión en la que esta iniciativa se presenta ante el legislativo, después de su rechazo en el periodo anterior.

El lunes 30 de septiembre, la plenaria se extendió hasta altas horas de la noche. No obstante, el debate fue interrumpido por falta de quórum. Se informó que la mesa directiva de la Cámara logró someter a votación los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

