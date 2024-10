Con honores militares terminó la visita oficial de Gustavo Petro a México: el mandatario regresa a Colombia este miércoles 2 de octubre

El presidente Gustavo Petro cuestionó desde México la destitución de su embajador en este país, Moisés Ninco - crédito Presidencia

Sobre las 11:30 de la mañana del lunes 30 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, con el propósito de asistir a la posesión presidencial de Claudia Sheinbaum.

El mandatario colombiano, en su paso por México, sostuvo una reunión bilateral con el ahora expresidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente Petro también asistió a la conferencia ‘Deuda por clima: La propuesta de Colombia, potencia de la vida, para salvar el planeta’. El evento se realizó en el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su agenda, el mandatario colombiano tuvo una reunión con empresarios mexicanos del sector aéreo, comunicaciones y alimentos. Su visita a México culminó el miércoles 2 de octubre de 2024.

“Con honores militares, fue despedido el @petrogustavo tras su visita a México, donde se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos en beneficio de América Latina”, indicó la Presidencia de la República.

Gustavo Petro fue despedido con honores militares en México - crédito Andrea Puentes /Presidencia

El presidente en su visita afirmó que en México “se reemplaza el Gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia es, fue, miembro del M-19. Es decir, para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”, afirmó Petro

“Para colombianos y colombianas que conocen la historia, y mexicanos y mexicanas que la han leído, yo fui parte de un movimiento insurgente armado. Estuve preso y torturado por eso. Y hasta el último segundo fue, que es el movimiento 19 de abril”, indicó el mandatario.

Y agregó: “Todavía no he podido encontrar tanta gente genial reunida en una sola fuerza. Jóvenes, muchachos y muchachas, que decidieron retar a la oligarquía colombiana, y exponer un proyecto que no solo se ligó al clasismo de la izquierda, sino que intentó innovar y crear. Y no pensaban que de sus integrantes pudiera surgir un presidente”.

Por último, el presidente Gustavo Petro sentenció: “Y entre esos, Claudia. Entonces para los que no les gusta esa historia, el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”.

Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum fue elegida en reemplazo de Manuel Andrés López Obrado en la Presidencia de México al obtener el 58 % y 60 % de los votos. El resultado la ubicó unos 32 puntos por encima de su rival en ese momento, Xóchitl Gálvez, quien registró entre 26 % y 28 % de los votos según el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una vez conocida la victoria de Sheinbaum, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X. El mandatario colombiano felicitó la elección de Claudia Sheinbaum.

“México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia”, aseveró el jefe de Estado.

Y agregó: “Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando”.

Tiempo después, el presidente Petro volvió a enviar un nuevo mensaje a través de sus redes sociales. El mandatario detalló su amista con la nueva jefe de Estado de México.

“Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social. Una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo”, indicó Gustavo Petro.

El presidente expresó que espera que la administración de la nueva presidenta de México permita una “economía descarbonizada”

El presidente Gustavo Petro elogió las cualidades de la mandataria electa de México Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X

“Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático: la revolución de la vida”, indicó el mandatario colombiano después de publicar una fotografía en compañía de Claudia Sheinbaum.

El presidente tuvo que aplazar su viaje el domingo 29 de septiembre de 2024 por lo sucedido en la Fuerza Aérea, que dejó ocho uniformados fallecidos en el vichada.

“He decidido aplazar mi viaje a México para el día de mañana por el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea. Quiero acompañar a las familias en su dolor y seguir la investigación personalmente para determinar las causas del suceso”, indicó el presidente Gustavo Petro.