Periodista de CM& pidió que no se cerrara el noticiero con un contundente mensaje

En las últimas horas el periodista Carlos Ruiz utilizó su perfil en X para sentar su posición frente a la decisión de eliminar varios programas de la parrilla del Canal 1.

Desde hace unas semanas corre el rumor que Lo sé todo, el Noticiero CM&, Pregunta Yamid, entre otros, terminan su etapa en la televisión antes de finalizar el 2024.

De acuerdo con Valora Analitik, esta determinación llegó tras enfrentarse a problemas financieros que llevaron a las directivas del canal a considerar el cierre definitivo. Sin embargo, luego se confirmó que el futuro del canal estará en las manos del Grupo Prisa, el conglomerado español propietario de Caracol Radio.

En su momento el periodista había decidido guardar silencio, tal como lo indicó en un texto que puso en X, pues estaba a la espera de confirmar todo tipo de información antes de dar su opinión.

En el momento en el que lo hizo dejó unos puntos claves con los que explicó las razones del cierre de Noticentro Uno CM& y los determinaciones que podrían tomar los nuevos dueños, tanto con el formato como con los empleados del lugar.

“CM& es la casa periodística de mi alma. Ante las versiones según las cuales se acaba, es decir saldrá del aire, no había querido comentar nada, sin tener certeza de lo que iba decir. De muy buena fuente les cuento esto: 1. El contrato de CM& con los actuales dueños de la parrilla está a punto de vencerse. 2. Como los actuales dueños de la parrilla van a entregarla al Grupo Prisa (dueño de Caracol Radio) es obvio que no van a renovar el contrato con CM&, contrato que se vence en diciembre. 3. Los contratantes de CM& informaron que terminarían anticipadamente el contrato en noviembre para permitir que el Grupo Prisa acomode su programación. 3. Eventualmente Prisa podría contratar la producción del noticiero central de CM&. El asunto es si estaría dispuesto a pagar el valor que tiene el noticiero CM&, que bajo la dirección de Yamid Amat es el mejor informativo del país. 4. Si el Grupo Prisa no está dispuesto a contratar a buen precio a CM&, el noticiero saldría del Canal Uno. Una importante aclaración: CM& no está en crisis financiera. Está al día con la DIAN, no tiene ni un peso de deuda con los bancos. A su personal le paga cumplidamente. Así que es un producto ideal para que continúe”, indicó Carlos Ruíz el 28 de agosto.

En el mismo texto aseguró que la idea es continuar con el informativo que por muchos años ha sido elegido por los ciudadanos como uno de los mejores, así les toque fuera de lo convencional.

“[...] Pero la decisión de los accionistas es no acabar con tan excelente producto. Por eso buscarían alternativas en televisión abierta o en plataformas digitales. Ahí tendrían nuestro líder Yamid Amat y su inigualable gerente Carlos Ramírez, un reto gigantesco. Sé que saldrían adelante”, reveló el periodista del medio.

Aunque en ese momento el tono del periodista Carlos Ruíz fue positivo y esperanzador frente a la posibilidad de seguir adelante con ese formato, en la noche del 30 de septiembre, envió unas contundente palabras con las que contó que el programa Pregunta Yamid saldrá del aire, pero además reveló detalles de lo que se podría empezar a ver próximamente a cambio y, finalmente dejó su percepción frente a la decisión, pues no quiere que se cierre CM&.

“Desde mañana (1 de octubre) se acaba el espacio Pregunta Yamid en el Canal 1. Lo siento por él, por CM&, por mis compañeros y por la audiencia. Yamid es hasta hoy el entrevistador más longevo del mundo. Un maestro que cierra su ciclo de entrevistas televisadas de más de 40 años. A partir de mañana en el espacio de 8 a 9 p. m. irá un programa que llamarán La Telepolémica. Y desde las 6 de la mañana el Grupo Prisa hará radio en televisión: irá el programa Hoy por Hoy. Queda pendiente el noticiero central CM&. El contrato vigente terminará el 14 de noviembre. [...] Como dice la canción “llorando me alejé con un recuerdo en mi mente”. El maestro Yamid y CM& valen muchas lágrimas para mi. #CM&debeseguir”, escribió Ruiz en su cuenta oficial.