Ilenia Antonini se despidió entre lágrimas de ‘MasterChef Celebrity’: “Tenía muchas ganas de ser parte del top 10″

Antonini agradeció a sus compañeros y a los chefs, visiblemente emocionada, tras ser eliminada en un complicado desafío culinario que no ofreció segundas oportunidades - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

MasterChef Celebrity definió su Top 10 tras la eliminación de Ilenia Antonini en un reciente episodio lleno de tensión y emociones. La salida de la joven actriz se produjo después de un reto de eliminación que no ofreció segundas oportunidades ni posibilidad de salvación.

El desafío culinario que marcó la despedida de Antonini consistió en preparar un plato basado en un crepe, cuyo relleno debía destacar tanto en sabor como en técnica. Los concursantes tuvieron la opción de elegir entre un plato dulce o salado. La famosa optó por un crepe salado, pero su ejecución no convenció a los jueces, quienes señalaron varias fallas en su preparación.

En este reto de eliminación participaron también la actriz Paola Rey, la exdeportista Catherine Ibargüen, el actor Juan Pablo Llano, la comediante Vicky Berrío y la periodista Dominica Duque. La eliminación de Antonini no solo definió el Top 10 de MasterChef Celebrity 2024, sino que también dejó un momento emotivo en el programa. Visiblemente emocionada, Antonini agradeció a sus compañeros y a los chefs por la experiencia vivida.

Un reto de crepes sin segundas oportunidades selló la eliminación de Ilenia Antonini - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

“Me voy feliz porque logré superar mis miedos y me enfrenté a retos que nunca imaginé”, expresó entre lágrimas, mientras recibía el apoyo de los demás concursantes. “Tenía muchas ganas de ser parte del top 10, pero es el juego y hoy me equivoqué y está bien. Chicos, los amo, gracias por apoyarme siempre, los llevo a cada uno en el corazón... Espero que me los encuentre mucho más en el camino”,

El Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia queda conformado por Cony Camelo, Martina La Peligrosa, Jacko, Carolina Cuervo, Nina Caicedo, Paola Rey, Catherine Ibargüen, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío y Dominica Duque. Los próximos episodios prometen ser aún más emocionantes, ya que la competencia se vuelve más reñida y las expectativas de los jueces aumentan.

“MasterChef para mí es un antes y un después en el camino. Maduré, no porque no fuera madura, sino porque esto te cambia la percepción de una manera impresionante… Les agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, los voy a llevar en mi corazón siempre. A Claudia, que lastimosamente no está, espero que le digan que la quiero profundamente”, agregó Antonini en su despedida.

El reality show de cocina continúa sorprendiendo con desafíos inesperados y momentos de gran emoción. Con solo diez participantes en la contienda, el camino hacia la final se vuelve cada vez más intenso, y los concursantes tendrán que dar lo mejor de sí para alcanzar el codiciado título de MasterChef.

Ilenia Antonini se despide de MasterChef Celebrity entre lágrimas y agradecimientos - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

Ella es Ilenia Antonini, la “niña genio” que salió de ‘MasterChef Celebrity’

Ilenia Antonini, una joven actriz de 24 años, captó la atención del público colombiano con su participación en la sexta temporada del concurso culinario del Canal RCN. Aunque es la concursante más joven de esta edición, su carrera en el mundo del espectáculo abarca casi dos décadas.

Antonini nació en Roma, Italia, pero fue traída a Colombia por su madre cuando tenía apenas cinco meses. Desde entonces, ha crecido frente a las cámaras, iniciando su carrera a los cuatro años en comerciales. Su talento la llevó a participar en diversas producciones televisivas como Amor en custodia, Tres milagros y Chica Vampiro. Más recientemente, hizo parte de los elencos de Ana de Nadie, Secuestro del vuelo 601, Los Billis y Noticia de un secuestro.

En 2014, Ilenia Antonini participó en La Voz Kids, donde fue seleccionada por Maluma durante las audiciones a ciegas, aunque fue eliminada en la siguiente etapa. A pesar de ello, su pasión por la música no disminuyó y actualmente comparte su talento vocal a través de YouTube. La incursión de Antonini en MasterChef Celebrity representó un nuevo capítulo en su carrera, permitiéndole mostrar su versatilidad y carisma.