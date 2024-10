El Clan del Golfo denunció que la muerte de alias Zeus y otros de sus integrantes fue una “masacre oficial”

El Clan del Golfo califica el enfrentamiento como una “auténtica masacre oficial” - crédito Colprensa

El Clan del Golfo emitió un comunicado tras la muerte de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como alias Zeus, durante un operativo de la Policía Nacional en las montañas del departamento de Antioquia. En el enfrentamiento, que tuvo lugar en la zona rural del municipio de San Francisco, también fallecieron otras siete personas vinculadas al bloque Magdalena Medio de esta organización narcotraficante.

De acuerdo con el reporte oficial, los delincuentes atacaron a los uniformados con disparos, lo que llevó a la policía a responder y abatir a ocho individuos que portaban insignias del Clan del Golfo. Entre los muertos se encontraba alias Zeus, un exmilitar del Ejército Nacional que había colaborado con la mafia y estaba evadiendo a las autoridades debido a una deuda pendiente con la justicia por transportar material de guerra en vehículos.

En un documento de siete párrafos emitido el lunes 30 de septiembre, el Clan del Golfo calificó el incidente como una “auténtica masacre oficial”, alegando que no hubo combate y que sus miembros fueron ejecutados en estado de indefensión. “Los gaitanistas fueron reducidos y, en estado de indefensión, fueron ultimados, con alevosía y crueldad”, afirmó el grupo en su comunicado.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que el enfrentamiento fue iniciado por los miembros del grupo armado, quienes utilizaron pistolas de largo alcance, obligando a los uniformados a defenderse para proteger sus vidas. Además, el grupo ilegal acusó a la institución policial de violar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, y criticó al director de la policía, el general William Salamanca, por supuestamente mentir sobre los hechos: “Se les violaron todos los derechos humanos, el más importante, que es el derecho a la vida. Señor general William Salamanca, director de la Policía, no más mentiras cínicas, llame las cosas por su nombre”, menciona el grupo armado en la misiva.

El comunicado del Clan del Golfo también mencionó la muerte de una mujer de 51 años que fue alcanzada por los proyectiles mientras caminaba por la zona junto a su esposo, quien se encuentra internado en un centro médico de Medellín. El grupo aprovechó para criticar al gobernador del departamento antioqueño, Andrés Julián Rendón, afirmando que sus declaraciones implican que hay vidas humanas que no son valiosas y que no se puede construir un proyecto político con la sangre de los colombianos: “No hay nada que celebrar, sus declaraciones indignan porque implican que hay vidas humanas que no son valiosas. No es con la sangre de colombianos que se construye un proyecto político”.

Finalmente, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, expresó que estaba en un proceso de construcción de confianza con el Gobierno nacional con miras a entablar un proceso de paz, pero que no se puede avanzar hacia la paz mediante asesinatos y masacres: “Hemos estado en un proceso de construcción, de confianza con el Gobierno nacional, con miras a entablar un proceso de paz, pero no es con el asesinato y la masacre de nuestros integrantes como se avanza hacia la paz”, expresaron textualmente.

En contraste, el presidente Gustavo Petro declaró que la estrategia del Clan del Golfo de refundar un nuevo paramilitarismo había recibido un duro golpe con la muerte de alias Zeus, que junto al hijo de Ramón Isaza intentaba conformar un bloque de 200 hombres en el Magdalena Medio. “Ha recibido un durísimo golpe la estrategia de refundar un nuevo paramilitarismo bajo el nombre del Clan del Golfo. Ha caído su jefe, Juan Carlos Agudelo, alias Zeus, quien —junto al hijo de Ramón Isaza— trataba de conformar un bloque de 200 hombres en el Magdalena Medio”.