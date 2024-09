La actriz Juliana Galvis abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su hijo León: “León es mi bebé en el cielo. León fue un bebé que perdí y está en el cielo”

La reconocida actriz abre su corazón para compartir su vida, confidencias profesionales y fuertes dramas familiares que ha tenido que superar - crédito @julianagalvisv/Instagram

Juliana Galvis, una de las actrices más reconocidas de Colombia, ha vivido una montaña rusa de momentos emocionales que van desde el éxito en su carrera profesional hasta profundas pérdidas personales.

En esta conmovedora historia, Galvis abre su corazón para compartir los desafíos y dramas familiares que ha tenido que enfrentar.

La actriz se ha convertido en una de las actrices con mayor trayectoria en Colombia, cautivando al público con su talento, carisma y belleza. Su preparación y fuerza ante las cámaras le han ganado el reconocimiento no solo en producciones nacionales, sino también en reconocidas plataformas internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La historia de cómo llegó a la televisión colombiana es digna de admiración. A pesar de que su familia no estaba de acuerdo con su decisión de ser actriz, Galvis luchó por sus sueños. Tras varios obstáculos en Bogotá, logró ingresar al mundo del espectáculo y ha mantenido su vigencia desde sus inicios en 2003.

En una reveladora entrevista con Semana en el segmento Sin filtro, Juliana Galvis narró uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su hijo León. En aquel entonces, Galvis intentaba salvar su matrimonio con Pedro Dávila. Habían decidido intentarlo una vez más y ella se había mudado a Estados Unidos.

Después de aplicarse la vacuna supo que estaba en embarazo y conoció los riesgos que corría su bebé. - crédito @julianagalvisv/Instagram

Sin embargo, sin saber que estaba embarazada, Galvis se aplicó una vacuna en el colegio donde estudiaba que terminó afectando su embarazo. Los médicos le explicaron que su bebé corría un alto riesgo de malformaciones y le recomendaron abortar. A pesar de las adversidades, ella decidió seguir adelante con el embarazo.

“León es mi bebé en el cielo”, expresó Galvis. “Cuando llegué a Colombia, según yo, estaba todo bien, pero resulta que León se había ido para el cielo. Fue un golpe muy duro”. La actriz expresó que, aunque no tenía la culpa, se sentía culpable. Soñaba con darle un hermanito a su hija Ágatha, pero ese sueño no se concretó.

La Pérdida de Su Madre

Además de la pérdida de León, la muerte de su madre golpeó fuertemente a Juliana Galvis. “Fue muy rápida y sorpresiva para mí, pero agradezco porque no sufrió”. Su madre falleció el 8 de enero de 2023, solo semanas después de haber pasado las fiestas en familia.

La actriz Juliana Galvis confirmó la muerte de su mamá con un conmovedor mensaje en Instagram - crédito @julianagalvisav/Instagram

“Me queda en el corazón esos últimos momentos porque pudimos estar cerca y sintió todo lo que yo la amaba. Ella murió y nunca se enteró que tenía cáncer, y eso lo agradezco porque se fue tranquila”, compartió la actriz.

Juliana también reveló que se arrepiente de no haber hecho una llamada a su madre aquella fatídica noche. “Cuando alguien se va tan repentinamente, se entiende que siempre se cometen errores con las personas que uno ama. Me arrepiento de no haber hecho una llamada porque hablamos al mediodía, pero no la llamé en la noche y tal vez pude decirle muchas cosas”.

Juliana Galvis, Joaquín Caicedo y su hija - crédito @julianagalvisv/Instagram

Más allá de su vida profesional y de las apariencias en pantalla, Juliana Galvis lleva una vida llena de fe, creencias y energías positivas. La maternidad es una de las facetas más importantes en su día a día, disfrutando al máximo de su tiempo con su hija Ágatha. Esta relación le brinda la fuerza para continuar y enfrentar las adversidades.

En definitiva, Juliana Galvis es un testimonio viviente de resiliencia y amor implacable. Mientras sigue brillando en el mundo del espectáculo, nunca deja de lado las valiosas lecciones que la vida le ha enseñado. Desde la pérdida de su hijo León hasta la inesperada muerte de su madre, cada experiencia ha hecho de ella una mujer más fuerte y decidida a seguir adelante.