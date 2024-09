Dekko estrenó “Muda”: una canción para reflexionar sobre la importancia de la comunicación en pareja

Video de la canción "Muda" de Dekko - crédito DEKKO/YouTube

Dekko, uno de los artistas emergentes más reconocidos de la escena urbana en Colombia, sorprendió a sus seguidores con con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Muda. La canción, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 26 de septiembre, sirvió para cautivar a los amantes del género urbano en el país gracias a su reflexión sobre las barreras de la comunicación en las relaciones amorosas.

En esta nueva propuesta, Dekko tomó como inspiración la complejidad del amor y las dificultades de comunicación que suelen surgir entre las parejas y a través de una melodía envolvente, en la que fusionó ritmos afro con una letra emotiva, destacó el valor del diálogo y la conexión en las relaciones personales, transmitiendo así un mensaje íntimo y resonante que toca tanto el corazón como los oídos de su público.

Un regreso a las emociones profundas

Muda es una canción que conecta de forma especial con las emociones que giran en torno al silencio y la distancia emocional en el contexto de una relación amorosa. La historia detrás de la canción aborda cómo estos silencios y malentendidos pueden convertirse en verdaderos obstáculos para el amor, llevando a la ruptura y al distanciamiento.

Inspirado en experiencias personales y en historias cotidianas que el artista colombiano ha observado a lo largo de su vida, el sencillo se ha convertido en una ventana hacia el proceso de reconciliación después del dolor.

Este lanzamiento marca un momento significativo en la carrera del artista, pues para Dekko, Muda representa una etapa de madurez tanto personal como musical, en la que intenta mostrar un lado más introspectivo sin perder la esencia que lo ha caracterizado en sus anteriores éxitos.

Una trayectoria en ascenso

Daniel Esquiaqui Lecompte, nombre de pila de Dekko, nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1999 y ha logrado hacerse un espacio en la industria musical del país gracias a su capacidad para mezclar géneros y estilos, creando una fusión que integra influencias del Caribe colombiano con los ritmos del género urbano y afro, aunque su música no se limita a una fórmula establecida, sino que constantemente experimenta para ofrecer algo nuevo, fresco y auténtico.

Desde sus primeros éxitos como Carita Linda, Videollamada y BFF<3, hasta su hit viral 12x3, Dekko ha logrado capturar la atención de millones de oyentes tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica, gracias a que su música no solo habla de relaciones amorosas, sino que transmite historias y emociones que son comunes a toda una generación.

En 2024, Dekko continuó ganando terreno con el remix de Señorita, en colaboración con Jean Pi, un tema que rápidamente alcanzó los 7 millones de reproducciones en YouTube consolidando así su capacidad para lanzar éxitos virales, asimismo, su sencillo Ya no me pregunten por mi ex, lanzado en agosto de 2024, se volvió tendencia en TikTok.

Muda: entre lo íntimo y lo universal

Con su nuevo sencillo, Dekko mostró una faceta diferente, pues si bien mantiene los elementos que lo han caracterizado como, por ejemplo, una mezcla de ritmos, el sonido urbano y la influencia del Caribe, también se percibe un enfoque más introspectivo.

La canción es, en esencia, una conversación sobre el valor del entendimiento y la comunicación emocional. Dekko retrata el impacto de los momentos de silencio en una relación, esos instantes en los que, pese a la cercanía física, la distancia emocional puede ser abismal.

Esta balada rítmica aborda con honestidad las situaciones difíciles que muchas personas enfrentan en sus relaciones, especialmente aquellas relacionadas con la falta de comunicación efectiva, por lo que invita a sus oyentes a reflexionar sobre cómo los silencios, los malentendidos y la falta de palabras pueden causar heridas profundas y alejarnos de quienes amamos.