Westcol arremete contra Aida Victoria Merlano y su trabajo actual: “La tengo trabajando allá, es la realidad. Es una mujer que ni siquiera aplica lo que dice”

Westcol lanzó duras palabras en contra de Aida Victoria Merlano y su trabajo - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

En las últimas horas, el streamer colombiano Westcol rompió el silencio que había decidido guardar respecto a su exnovia, la influencer y empresaria Aida Victoria Merlano, pues aseguró estar cansado de ver publicaciones en las que le estaría tirando la mujer y estalló.

Durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, el creador de contenido paisa no solo se mostró visiblemente molesto, también arremetió con palabras contundentes contra la barranquillera, que recientemente sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se ha convertido en la presidenta de Galácticos del Caribe, un equipo de la República Dominicana, dentro del proyecto deportivo Queens League de Gerard Piqué al que fue invitada a participar hace poco.

Aunque hasta el momento Westcol había mantenido discreción respecto a la nueva etapa profesional de Merlano, en esta ocasión decidió no guardarse nada y expresó su cansancio frente a la situación, pero también la molestia que le dejó el hecho de que su expareja esté teniendo éxito en algunos proyectos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aida Victoria Merlano fue presentada formalmente como presidenta de las Galácticas del Caribe, equipo de la Queens League - crédito @queensleagueam_/X

“Cada vez que tiene una oportunidad para tirarme, me tira. Se reúne con gente para tirarme, hace entrevistas para tirarme, cae lo más bajo posible para tirar”, empezó diciendo Westcol en su transmisión.

La llegada de Merlano al Queens League no ha sido del todo bien recibida por Westcol, de hecho insinuó que su exnovia no habría logrado llegar tan lejos si no fuera por su relación pasada con él.

“Aida está en México porque la tengo trabajando allá, es la realidad... si ella no hubiera sido mi novia no estaría allá”, afirmó con tono de reproche y golpeándole a la mesa, insinuando que gran parte de las oportunidades que ha tenido Merlano se deben a su vínculo con él y no a sus propios méritos.

Además, Westcol no dudó en cuestionar la coherencia de los discursos de Aida Victoria sobre el empoderamiento femenino, tema que ella aborda con frecuencia en sus redes sociales y la forma en la que estaría actuando actualmente.

“Si ella se pone a dar explicaciones a mujeres ‘empoderadas’, porque una mujer empoderada no tiene que ver a otra mujer para poder hacer cosas, las seguidoras de ella tienen falta de criterio”, disparó, criticando Luis Villa (nombre de pila de Westcol) tanto a la influencer como a su audiencia.

Estas fueron las palabras que dijo Westcol en contra de Aida Victoria Merlano, su trabajo y sus seguidoras - crédito @kick_latam2/TikTok

Finalmente, el streamer cerró su intervención con una afirmación aún más directa: “Es una mujer que ni siquiera aplica lo que dice”, acusando a Aida de no ser coherente con sus propios discursos de empoderamiento y las acciones que está realizando en las redes sociales.

Esta declaración aún no ha sido respondida públicamente por Merlano, quien al parecer ha preferido mantener el silencio sobre el tema en lugar de involucrarse en una confrontación directa con su exnovio.

Estas palabras llegan después de que la barranquillera compartiera en sus redes sociales algunos detalles de su experiencia en México, donde se encuentra por motivos relacionados con su nuevo rol en la Queens League.

Aida Victoria Merlano tiene nuevo novio y ha compartido material en redes dando indicios - crédito @aidavictoriam/IG

Este cruce de declaraciones ha captado la atención de los fanáticos de ambos personajes, los cuales no tardaron en tomar partido. Mientras algunos defienden la postura de Westcol, señalando que su influencia fue clave para el éxito de Merlano, otros critican la manera en que el streamer se refiere a su exnovia, cuestionando si es justo desmeritar los logros de Aida solo por su relación pasada y también le han recordado las palabras de amor que le dedicó hace un tiempo.

Aunque la tensión quedó en el aire, por el momento, la empresaria sigue enfocada en sus nuevos proyectos, pero el ambiente en redes deja claro que este capítulo entre ambos aún no está cerrado. Además, todo parece indicar que se encuentra en una nueva relación que la tiene ocupada.