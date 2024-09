La respuesta de Laura Londoño a los comentarios por su nuevo corte de pelo

En redes sociales la actriz aseguró que esto no debe afectarle a ninguna persona, porque son opiniones diferentes - crédito @rastreandofamosos/IG

Laura Londoño es reconocida por los diferentes protagónicos que ha tenido en la televisión colombiana como en La ley del corazón y Café, dando vida a la nueva Gaviota. Por otro lado, demostró su talento para la cocina, al convertirse en la ganadora de MasterChef Celebirty España, demostrando que la cocina colombiana y la actuación, son dos pasiones que combinan a la perfección.

Laura Londoño se destaca no solo por su talento actoral, sino también por su compromiso con diversas causas sociales y ambientales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Sin embargo, también es blanco de críticas por diferentes aspectos como su nueva apariencia, pues hace unos días sorprendió a sus seguidores con un cambio en su corte de cabello.

Recientemente, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde recibió halagos por cuenta de su nuevo look, por lo que decidió hacer una profunda reflexión. En la caja de comentarios, una usuaria le dijo “te queda perfecto el cabello cortico”, mientras que en sus publicaciones le escribieron “no te cortes el cabello”, siendo dos versiones de las opiniones que tienen las personas sobre ella.

A lo que Londoño respondió: “Entienden por qué no se puede prestar demasiada atención a ningún comentario, ni el bueno ni el malo, ni el piropo ni la crítica … A nosotros no nos importa, pero gracias”. Rápidamente, las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores, con comentarios que estaban de acuerdo con su respuesta y otros, que simplemente no tenía en cuenta las opiniones de sus fans.

Entre los más destacados están: “Si así van a ser las cosas, mejor no mantengan actualizados a sus seguidores sobre nada”; “no veo nada de malo en las dos opiniones, son eso, opiniones”; “total, que haga lo que la pone feliz y listo”; “la mejor manera de evitar eso es eliminando la opción de comentarios y listo”; “se le ve bellísimo largo o corto, igual lo que importa es cómo se siente ella y listo”, entre otros.

La razón por la que prefiere trabajar en plataformas de ‘streaming’

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz paisa de 36 años de edad, habló sobre su personaje de Antonia en esta nueva producción de Prive Video. Pero, además, reveló las ventajas que tiene trabajar para las plataformas de streaming en comparación con los canales de televisión tradicional. “Existen unas licencias maravillosas y unos permisos que te permiten ser menos prudente a la hora de crear y más cercano a la realidad que se está contando”, añadió.

Adicionalmente, señaló que encuentra cierto tipo de comodidad a la hora de trabajar en proyectos que no son netamente para la televisión colombiana, permitiéndole sentirse mucho más real con sus personajes, incluso, con el juego de la improvisación. “Puedes jugar, improvisar y encontrar la verdad en el papel, además de que en las plataformas se muestra el rol de la mujer tal y como es sin restricciones ni riesgos. Eso me encanta”, explicó.

Por otra parte, la también empresaria mencionó que en las historias que se cuentan en las plataformas le están dando un mayor espacio y libertad al rol que desempeña la mujer en la familia y la sociedad, situación que vivió plenamente en esta segunda temporada de Manes. Con su personaje de Antonia, que lucha en contra el patriarcado, el machismo y el pensamiento limitado, pudo experimentar otro lado que no había tenido la posibilidad en la pantalla chica.