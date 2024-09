La esposa de Omar Geles apareció en redes sociales luego de la muerte de su esposo en mayo de este año: “Hoy decidí hablar con ustedes”

Maren García expresó sentir un desgarrador dolor por la pérdida de Omar Geles -crédito @maren.garcia/Instagram

La viuda de Omar Geles, Maren García, ha reaparecido en redes sociales después de cuatro meses de la lamentable muerte del popular cantante vallenato.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1,3 millones de seguidores, Maren compartió detalles sobre cómo ha sido su vida desde el fallecimiento del artista y reveló una noticia que la tiene emocionada.

El 21 de mayo, Omar Geles falleció en una clínica de Valledupar tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de tenis con su amigo Osmar Pérez. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, el cuerpo del artista no resistió. Desde entonces, Maren se ha mostrado devastada por la pérdida, compartiendo en sus redes sociales numerosos mensajes, fotos y videos recordando al intérprete de “Los caminos de la vida”.

Durante estos meses de duelo, Maren García ha permanecido alejada de sus seguidores, limitándose a publicar recuerdos junto a su esposo. Sin embargo, en su reciente publicación, se mostró sonriente y emocionada por volver a conectar con su audiencia.

“Hoy decidí hablar con ustedes porque sé que están esperando que yo aparezca por aquí y tengo mucho rato de no hacerlo. Decidí aparecer porque hoy es un día especial, obviamente también compartirles los libros que me estoy leyendo y contarles muchas cosas de mi vida, que estoy segura que quieren saber qué ha pasado conmigo en estos cuatro meses desde que mi esposo falleció”, comentó en la introducción del video.

Maren reconoció que no han sido meses fáciles, describiéndolos como “días durísimos”. Aunque destacó que las oraciones de sus seguidores, amigos y familiares han sido cruciales para superar la dolorosa ausencia de su esposo. También resaltó que sus hijos han sido su mayor motivación para seguir adelante.

“No ha sido fácil, han sido días durísimos, pero también he sido muy fuerte. Dios ha formado mi carácter, Dios me ha hecho fuerte. Gracias a mis hijos me levanto todos los días a guerreármela, y gracias a mis libros, leo la Biblia y también orarle al Señor todos los días ha sido lo más hermoso”, afirmó García con visible emoción.

En el mismo video, Maren compartió la noticia que la tiene emocionada: la creación de un nuevo grupo musical llamado “La gente de Omar Geles”. Este proyecto tiene como propósito continuar con el legado artístico del fallecido compositor vallenato.

“Dios me venía preparando, Dios me ha dado una gran bendición que por eso es el motivo por el que de verdad me siento emocionada, me siento guerrera. Es algo que no me esperaba, que es montar la agrupación de ‘La gente de Omar Geles’. Esto es un motivo de alegría, no me lo esperaba, trabajar en lo que él hacía, de verdad llena mi corazón”, expresó.

La agrupación tiene prevista su primera presentación en un reconocido restaurante en Chía, Cundinamarca. Maren mostró su alegría y expectativas por este nuevo proyecto, aunque admitió que no ha sido sencillo:

“Para mi esposo esto lo era todo, la música lo era todo en su vida. Él era demasiado apasionado por su música y yo no tengo ni idea hacer música, y ha sido un reto para mí, pero Dios es maravilloso que me ha puesto las personas idóneas que me ayudan. Gracias a él se formó la agrupación y hoy tienen la primera presentación en Andrés Carne de Res en Chía. Estoy muy emocionada por eso”.

Finalmente, Maren García agradeció a todos los que la han apoyado con oraciones y mensajes de aliento durante estos meses difíciles. “Gracias a todos por el apoyo, sé que han escrito muchos mensajes hermosos para mí, los aprecio y los amo de corazón. Estoy agradecida porque se toman el tiempo de escribirme, siempre hay palabras que llegan en el momento indicado. Gracias por orar por mí, por mis hijos, gracias a esas oraciones estoy de pie”, concluyó su emotivo mensaje.

La reaparición de Maren García en redes y su valentía para llevar adelante el legado musical de su esposo Omar Geles es un testimonio de resiliencia y amor que ha conmovido a sus seguidores y al mundo del vallenato.