Aleks Syntek culpó a la polémica con Karol G por perder contratos de trabajo: “No tengo nada en contra de ella”

A lo largo de 2024 el cantante mexicano Aleks Syntek estuvo en boca de los colombianos. Por un lado, fue elegido como jurado para la pasada temporada de La Voz Kids de Caracol Televisión, no sin cierta controversia debido a que un sector de los televidentes se manifestó en contra de dicha decisión, reviviendo los señalamientos que pesaron sobre el intérprete de Sexo, pudor y lagrimas por un presunto caso de grooming en línea.

Por otra parte, el artista que durante los últimos años se definió como alguien contrario al reguetón (y en particular a la exposición que tienen niños y niñas a sus letras más explícitas), protagonizó un momento controvertido cuando se le preguntó por su punto de vista sobre la música de Karol G.

El momento tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Syntek fue invitado a participar del espacio digital El Podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos. Una de las secciones propias del programa incluye elegir sus discos preferidos y elegir uno para lanzar por el inodoro. El artista eligió entre sus predilectos Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Gustavo Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova; mientras que el Mañana será bonito de Karol G fue a parar al inodoro.

Suponiendo que se prestaría para polémicas, Syntek dijo “no me funen” mientras ponía el trabajo de la Bichota en la cisterna y dio sus motivos. “Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo.

Las sospechas de Syntek resultaron ser correctas, pues el momento se hizo viral y recibió duros cuestionamientos por el gesto de colocarlo en el inodoro. Hasta Ozuna se manifestó por lo sucedido, indignado, afirmando que “es una falta de respeto tomar el disco de Karol G y echarlo ahí, creo que nuestro género merece respeto”.

A cinco meses de la polémica, Syntek volvió a referirse al tema durante una entrevista en TV Azteca y, recordando el episodio, aseguró que las consecuencias fueron incluso peores de lo que se imaginó en un principio.

“El problema se llama podcast”, afirmó inicialmente, luego de que le preguntaran cómo manejó toda la situación. “Fíjate que ya ahora hasta mi tía Socorro tiene podcast. Ninguno de los escándalos que me han hecho de cuatro años para acá han sido por entrevistas como esta o en un noticiero. Han sido por pódcast, porque sacan de contexto cualquier cosita que pase en entrevistas que duran dos horas”, expresó.

Acto seguido, aclaró que no hay animosidad de su parte contra la intérprete de Si antes te hubiera conocido. “Yo no tengo nada en contra de ella”, dijo, insistiendo en que todo formó parte de la dinámica elegida por el pódcast y recordó que por el excusado también se fueron discos de Peso Pluma o de Bad Bunny.

Acto seguido, comentó que eso tuvo consecuencias como la decisión de los empresarios de cancelar varias fechas que tenía pactadas para 2024. “La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer. Y fíjate que se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”, reveló, asegurando que el sensacionalismo con el que se abordó lo ocurrido fue decisivo en esa situación.