José Obdulio Gaviria asegurá que hay “santismo duro” en el Gobierno Petro a través de Laura Sarabia

José Obdulio Gaviria, aseguró que desde la presidencia de santos se gestó la subida de Petro a la Presidencia - crédito Colprensa/Juan Páez

José Obdulio Gaviria señaló que Laura Sarabia es la representante de Juan Manuel Santos en el Gobierno de Gustavo Petro, según declaraciones realizadas el 28 de septiembre. Gaviria, exsenador del Centro Democrático, destacó la influencia del expresidente Santos en la actual administración, mencionando a varios políticos como intermediarios clave.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Gaviria afirmó que Santos facilitó la llegada al poder de Petro, apoyándose en figuras como Roy Barreras, Armando Benedetti y Roosevelt Rodríguez. Según el exsenador, estos políticos fueron fundamentales en la campaña de Petro, y Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), es la figura más destacada de esta influencia.

En una entrevista con Semana, Gaviria recordó su tiempo en el Senado, donde observó cómo el Partido de La U se alineó con entusiasmo detrás de la candidatura de Petro. Mencionó que Sarabia, en ese entonces coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti, jugó un papel crucial en la campaña presidencial de Petro, organizando eventos y movilizando recursos.

Gaviria también dijo que el “santismo duro” tiene un papel preponderante en el Gobierno de Petro. Además de Sarabia, mencionó a Juan Fernando Cristo, actual ministro del Interior y exfuncionario del gobierno de Santos, y a Roy Barreras, que mantiene contacto constante con la Casa de Nariño.

Según Gaviria, Laura Sarabia, la representa el santismo puro y duro - crédito Dapre

“El santismo duro es actor principalísimo del gobierno Petro”. Al menos, “el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, trabajó en el gobierno Santos, Laura Sarabia, Roy Barreras, que tiene contacto permanente con la Casa de Nariño, igual que Alfonso Prada desde París”, fueron las palabras de Gaviria.

Añadió que ““Y ni qué decir del Partido Comunes que es la fuerza cuya razón de existencia política y presencia en el Congreso (les entregó curules por 12 años) es Juan Manuel Santos. Ellos en el Congreso viven para guardar el legado de Santos”.

El exsenador uribista criticó la estrategia de Santos, sugiriendo que el expresidente hizo todo lo posible para que la ideología de su “nuevo mejor amigo” Hugo Chávez gobernara en Colombia. Gaviria destacó que la manifestación de apoyo a Petro en Barranquilla en septiembre de 2021 fue financiada y organizada por amigos de Sarabia y el Partido de la U, con público trasladado en buses pagados.

“Petro quiere crear un caos y gobernar en él. Y tiene un socio, esto es el petro-santismo, Juan Manuel Santos también está al mando de este gobierno, que no nos venga a decir que no, tiene al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al canciller, Luis Gilberto Murillo. Y conociéndole la habilidad de Santos, seguramente va a tratar de hacer una negociación para él poner presidente en las elecciones del 2026. No es fácil porque el país está totalmente polarizado”, le dijo a Semana.

La relación de Santos y Petro

Gustavo Petro y Juan Manuel Santos han mantenido una relación marcada por diferencias políticas y puntos de vista opuestos, aunque comparten un objetivo común: la paz en Colombia. Ambos líderes han tenido encuentros de alto nivel en la Casa de Nariño para abordar los desafíos en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las extintas Farc.

Juan Manuel Santos, expresidente y premio Nobel de Paz, lideró las negociaciones y la firma de estos acuerdos, cuyo objetivo era poner fin al conflicto armado en el país. Por su parte, Gustavo Petro, actual presidente, ha manifestado su compromiso con la implementación de dichos acuerdos, aunque también ha propuesto modificaciones y ha expresado críticas sobre algunos aspectos.

El presidente Petro y Santos se han reunido en la Casa de Nariño para terminar sus diferencias - crédito @VickyDavilaH / X

A pesar de su compromiso con la paz, las diferencias entre ambos han sido notables. Petro ha sugerido la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que ha generado tensiones no solo con Santos sino también con otros sectores políticos. Además, han surgido desacuerdos en la interpretación y aplicación de los acuerdos, especialmente en temas como la reforma rural y la reincorporación de excombatientes.

Las reuniones entre Petro y Santos en la Casa de Nariño han sido un intento de superar estas diferencias y avanzar en la implementación de los acuerdos. Ambos líderes reconocen la importancia de trabajar juntos para lograr una Colombia más pacífica y reconciliada, a pesar de los roces y desacuerdos que han surgido en el camino.

Santos, durante su mandato, logró un hito histórico con la firma de los acuerdos de paz, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2016. Estos acuerdos incluyeron compromisos en áreas como la justicia transicional, la participación política de los excombatientes y la reforma agraria, entre otros. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos ha sido un proceso complejo y lleno de desafíos.