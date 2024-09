Miguel Polo Polo lanzó dura crítica a Andrea Petro por su presentanción en la COP16: “Se apalanca en su papá”

La próxima Conferencia de las Partes (COP 16) sobre Biodiversidad, también llamada “Paz con la Naturaleza”, que se celebrará en Cali (Valle del Cauca) entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, ha generado expectativas no solo por su relevancia internacional, sino también por las controversias que rodean a algunos de sus participantes.

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, es una de las personas que ha atraído la atención pública, especialmente por la presentación de su marca de ropa sostenible, Bachué, en este evento global. Desde agosto de 2024, la mujer anunció el lanzamiento de esta marca de ropa deportiva colombiana que “promueve un estilo de vida sostenible y saludable”.

Pero su participación en la COP16 generó reacciones mixtas, siendo una de las críticas más destacadas la del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, conocido opositor de la familia presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su cuenta de X, Andrea Petro expresó su entusiasmo por presentar su marca en el evento, destacando: “Feliz de poder presentar mi marca de ropa sostenible en la COP16. 🌱🌎”.

Sin embargo, su anuncio no pasó desapercibido y provocó diversas reacciones en redes sociales, algunas de ellas cuestionando el papel que la influencia de su padre, el presidente, pudo haber tenido en su participación en un evento de tal magnitud. Un usuario, por ejemplo, insinuó que la financiación de la marca podría estar vinculada al Estado colombiano, a lo que Andrea Petro respondió de manera tajante: “No, bájate del bus, porque no me han dado, no me darán y no me interesa”.

El comentario que más resaltó fue el de Miguel Polo Polo, quien en un tono crítico y sarcástico, cuestionó la legitimidad de la participación de Andrea Petro en la COP16, sugiriendo que la joven podría estar utilizando la influencia de su padre para promover su negocio.

“¿Esta mujer se apalanca en su papá presidente y en la influencia de su cargo para mostrar su marca de ropa en la COP16? ¿Se imaginan si Tomás Uribe, Jerónimo Uribe o los hijos de Duque hubieran salido con una de estas? Muy fácil hacer empresa cuando tu papá es el presidente… los petristas calladitos”, se leyó en el post del congresista.

Polo Polo, representante de la comunidad afrodescendiente, es un fuerte opositor de Andrea Petro. En ocasiones anteriores, ambos han intercambiado mensajes en X por motivos similares, relacionados con la percepción del presidente Petro, según los argumentos de cada uno. Sin embargo, en esta ocasión, Polo Polo comparó la situación con la de los hijos de otros mandatarios, sugiriendo que, de haber ocurrido con expresidentes de derecha, habría habido una mayor crítica.

Este no fue el único comentario crítico hacia la hija del presidente. El abogado Juan Fernando Lafaurie, conocido por ser un detractor de la familia Petro y por ser hijo de la senadora María Fernanda Cabal, utilizó su cuenta de X para señalar que esta situación era un ejemplo del “nepotismo” vinculado a la familia presidencial.

“Nepotismo rancio el de los Petro”, dijo el joven en la red social.

Así, la publicación de Andrea Petro acumuló miles de comentarios en los que se cuestiona la justificación de su participación en un evento de tal envergadura. Muchos internautas señalaron que existen empresas que llevan años desarrollando proyectos sostenibles, algunas de las cuales podrían no tener la posibilidad de asistir a la COP16 ni aprovechar esta plataforma para impulsar sus iniciativas.

Este contraste provocó un debate sobre la equidad en el acceso a oportunidades de visibilidad en el ámbito empresarial y ambiental.