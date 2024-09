La responsabilidad es de los organizadores: secretario de Seguridad de Medellín por riña en el Atanasio

Al menos 21 heridos dejó la batalla campal que se vivió en la tribuna norte del Atanasio Girardot el jueves 26 de septiembre - crédito red social X

Las autoridades de Medellín se pronunciaron de manera oficial respecto a los desmanes que se registraron en la noche del jueves 26 de septiembre de 2024 en el estadio Atanasio Girardot.

El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Mejía Villa, responsabilizó a los organizadores del partido.

El funcionario resaltó que si bien la Policía hace presencia en el espacio público en inmediaciones del escenario deportivo, la seguridad dentro del lugar está en las manos de los organizadores.

El secretario de Medellín se refirió al tema que es debate por lo ocurrido en el Atanasio Girardot, contrario a lo que dijo el presidente de la Dimayor en la mañana del viernes 27 de septiembre, Mejía recalcó que por ser un evento de carácter privado la competencia de garantizar las medidas de seguridad no es de la Policía o de la administración de la ciudad.

“Frente a la seguridad del evento, es un evento privado, las condiciones de seguridad al interior y desde el ingreso competen al privado. Claro que es un evento privado de connotación pública, y por eso más de 600 policías estaban al rededor del estadio garantizando las condiciones de seguridad en el espacio público”, dijo el secretario.

Así mismo, resaltó que no es un tema de señalamientos o de buscar culpables, también reconoció que el contexto de violencia en la ciudad, y en general en el país, no puede ser desconocido; sin embargo, dejó claro que la Policía Nacional actuó conforme a lo que dictan las normas.

Respecto a la requisa para ingresar al estadio, teniendo en cuenta que en medio de la riña varios hinchas de los dos equipos fueron captados con armas blancas, el funcionario aseguró que las empresas encargadas de la seguridad en eventos privados sí tienen la potestad de ejecutar este tipo de acciones.

“Insisto, cuando es un evento privado no solamente lo puede hacer (requisar) sino que lo debe hacer para garantizar las condiciones, como cuando van a entrar a un concierto o a una discoteca, lo hace la seguridad del evento. Si la persona no quiere ser requisada, pues el propietario del evento toma la decisión bajo el derecho de admisión de decirle que no puede entrar”, añadió el secretario de Seguridad.

Por qué no hay capturas hasta el momento

Mejía también se refirió a los cuestionamientos por la supuesta inoperatividad de las autoridades locales, que han sido cuestionadas por no capturar a quienes participaron en la riña.

Ante esas críticas, el funcionario resaltó que lo primordial era poner a los asistentes a salvo, pero además, recordó que no es posible ejecutar capturas si no se está cometiendo un delito en flagrancia y pese a que muchos de los agresores quedaron captados en video, aparentemente no fueron sorprendidos por los policías.

“Para capturar se tiene que capturar en flagrancia y teniendo en cuenta la magnitud de lo que estaba ocurriendo era inviable las capturas en flagrancia, no quiere decir que no se vaya a investigar”, explicó el funcionario.

Así mismo, aseguró que ya se están adelantando las respectivas investigaciones para individualizar a los responsables de la batalla campal. Para eso, los funcionarios están analizando más de ocho horas de video.