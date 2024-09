La gorda Fabiola reveló cómo era la relación de su hermana con ‘Polilla’: “Son cosas dolorosas para mí”

La comediante reveló que su hermana no le hablaba a su esposo ‘Polilla’ - crédito @rosarioposadapinedo/Instagram

El 19 de septiembre, en horas de la mañana, el periodista Gabriel de la Casas anunció la lamentable noticia de que Fabiola Emilia Posada Pinedo, conocida como la gorda Fabiola, murió a sus 61 años.

Un día después de su cumpleaños la comediante samaria falleció después de que una bacteria atacara su cuerpo.

Para la humorista la familia era lo más importante en su vida, así como lo mostraba en sus redes sociales, porque compartía constantemente imágenes con sus familiares; sin embargo, antes de su muerte confesó que había una situación con su hermana Rosario Posada Pinedo y su esposo, Nelson ‘Polilla’ Polanía, que le causaba dolor.

En una entrevista con el pódcast Entre valientes, con la periodista Adriana Bustos, de la emisora Tropicana Fabiola reveló que su papá y su única hermana no tuvieron comunicación con su pareja puesto que no estaban de acuerdo con su relación: “Mi papá y mi hermana nunca quisieron acercarse a Polilla, en cambio, mis hijos sí”.

“La familia es cruel, uno siempre tiene la lectura de que es apoyo, pero no todas las veces es así. Mi hermana, es la hora en la que todavía no le habla a Polilla, nunca… ni Polilla a ella. Yo establecí el límite, aquí comienza mi felicidad y mi hogar con Poli y aquí con mi familia”, añadió la humorista en diálogo con el medio citado.

El disgusto era tanto que la hermana mayor de la humorista no le habló nunca a Polilla y el sueño de la samaria era que alguna vez ellos arreglaran sus diferencias, verlos compartir en familia y pasar una festividad como Navidad o fin de año en el mismo lugar.

“Cosas dolorosas para mí, porque un 31 de diciembre o un 24 de diciembre no puedo hacer una cena donde los siente a todos en la misma mesa, esa es la parte que a mí me lastima. Ahí es donde digo: ‘Oye, ¿me vas a dejar morir sin ver esto?’ Todo es muy duro, es un sueño sin cumplir, le digo a Dios cuándo me lo va a dejar ver”, expresó la samaria.

Al parecer la comediante del programa de Caracol Televisión Sábados felices murió sin presenciar una reconciliación de su hermana mayor y su esposo; sin embargo, en el velorio de Fabiola toda su familia, amigos y colegas estaba presente dándole el último adiós.

Además, Fabiola Posada indicó que sus hijos mayores, resultado de su primer matrimonio con Mauricio Valencia, si tienen una buena relación con su esposo, pero no siempre fue así porque esa distancia se hizo evidente en la boda de la hija mayor de la samaria, celebrada en 2022 en Subachoque, Cundinamarca, a la que Polanía no asistió.

La comediante explicó en su momento que desde el inicio de su relación con Polilla, no hubo una buena conexión entre él y sus hijastros, a pesar de los esfuerzos por mejorar la convivencia: “Hay gente que dice, ‘pero no estuvo Polilla’, no sean tan quisquillosos. Les voy a explicar, no hay relación alguna, ni trato, ni contratos entre mi hermana Rosario y mi hija Alejandra con Polilla y eso viene desde hace mucho tiempo y eso yo les he contado a ustedes que es la parte que me aflige en la felicidad que yo mantengo en mi vida, yo creo que tocará esperar más tiempo a ver si ellos se reconcilian”.

Aunque actualmente los hijos mayores de la humorista ya tienen comunicación con Nelson, tanto así que Juan Sebastián Valencia Posada, hijo de la samaria, le dedicó un mensaje recientemente: “Soy un privilegiado. La vida me regaló otro papá, que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado (...) Poli, te digo: no estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo”.