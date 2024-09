Así es la línea de ropa que lanzará Andrea Petro, la hija del Presidente, en la COP16

Cuáles son las prendas sostenibles que llevará Andrea Petro a la Cop16 - crédito @andreapetro91/IG

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, está lista para dar un paso importante en su carrera como empresaria de la moda sostenible.

Desde junio la mujer viene anunciado su marca Bachué, una línea especializada en ropa deportiva hecha con materiales reciclados y que será presentada oficialmente en la COP16, que se celebrará en Cali del 21 de octubre al primero de noviembre de 2024.

Esta plataforma internacional, centrada en la lucha contra el cambio climático, la va a utilizar como vitrina para la iniciativa que Gustavo Petro ha impulsado, apostando por un enfoque ético y ambientalmente consciente en la moda, según ha confirmado en algunas oportunidades a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer de la marca Bachué, se destaca por su compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo una amplia gama de prendas deportivas diseñadas con materiales reciclados como poliéster proveniente de botellas PET postconsumo y algodón recuperado. Para su elaboración primero se hace una selección cuidadosa de materiales y el diseño está inspirado en la naturaleza y la cultura indígena colombiana.

Andrea Petro ofrecerá desde camisetas ligeras para el día a día hasta leggings, sudaderas y shorts de alto rendimiento para los apasionados al deporte. Cada pieza busca no solo brindar comodidad y funcionalidad, sino también minimizar el impacto ambiental.

Además, se conoció que estas prendar pueden servir para el uso diario porque están confeccionadas para brindar comodidad y soporte durante el ejercicio, pero también para climas fríos y actividades de alta intensidad.

Uno de los aspectos más innovadores de la marca que está a punto de sacar la hija del presidente es la colaboración con artesanos locales. Las prendas no solo son confeccionadas con materiales reciclados, sino que además están hechas por manos colombianas, de tal forma que también se promuevan las condiciones laborales justas y que se contribuya al desarrollo económico de las comunidades involucradas.

Según la información recogida por Vanguardia, el proceso de producción se enfoca en reducir el desperdicio en cada etapa. Desde la selección de los materiales reciclados hasta los empaques biodegradables y reciclables, pues su enfoque es circular, es decir, que reutiliza recursos y promueve un consumo responsable.

De hecho, Andrea Petro espera que este modelo económico también sirva de inspiración para que otras marcas sigan el mismo camino hacia la sostenibilidad.

El hecho de que la presentación de este emprendimiento en el que está trabajando sea en la COP16 será un hito importante no solo para Bachué, sino para el movimiento de la moda sostenible en Colombia y para Andrea. En este evento, donde se reúnen líderes y expertos en medio ambiente, la joven empresaria tendrá la oportunidad de mostrar cómo la industria de la moda puede ser parte de la solución frente a la crisis climática.

La controversia entre Andrea Petro y Miguel Polo Polo por el nuevo emprendimiento de la hija del presidente

A pesar de que la mujer está tratando de mostrar su iniciativa como una alternativa positiva para el país, no ha estado exenta de controversias. Por ejemplo, el activista político Miguel Polo Polo, conocido por sus duras críticas hacia el gobierno Petro, no ha sido indiferente a este nuevo proyecto y no dudó en criticarla en las redes sociales.

El hombre cuestionó públicamente el enfoque sostenible de la marca, en medio de la controversia por la validez de su curul en la Cámara de Representantes, críticas que han generado debate entre los internautas, pero que no han hecho que Andrea Petro deje de estar firme en su visión de impulsar una moda responsable y ética bajo su marca.

Qué es la moda sostenible

Esta nueva forma de confeccionar se ha convertido en un enfoque importante en el diseño y producción textil, ya que tiene el objetivo de minimizar el impacto ambiental y social de la industria de la moda. La idea principal es que se promuevan prácticas más responsables y éticas en la creación y producción de ropa que sean beneficiosas con el medio ambiente.

Es por esto que lo más destacable es el uso de materiales ecológicos como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el lino, que requieren menos agua y productos químicos en su producción.