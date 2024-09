Yina Calderón comparó a Paola Jara con Ángela Aguilar y reveló por qué no va a sus conciertos: “Me da fastidio”

Esto dijo Yina Calderón de Paola Jara y la razón por la que no va a sus conciertos - crédito @yinacalderonoficial y @paolajarapj/ Instagram

A través de una transmisión en vivo en su perfil de Kick, Yina Calderón se refirió a las cantantes Paola Jara y Ángela Aguilar, pero en esta oportunidad lo hizo hablando del sentimiento que le generan estas artistas y las razones por las que no iría a uno de sus conciertos.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión que tomó está basado en la forma de ser y de actuar de Paola y Ángela, más que por su talento o canciones.

Para ella estas dos mujeres tienen una actitud en común que le disgusta en una gran medida y por eso no hacen parte de las personas que tiene dentro de sus afectos.

Yina Calderón dijo la razón por la que no le caen bien Paola Jara y Ángela Aguilar - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“De los Aguilar, yo voy a ser muy sincera y me importa un culo si esto se filtra en Tiktok, pero a mí esa Ángela Aguilar me da fastidio, te lo juro. No me ha hecho nada y que me importa si se metió con el otro, pero yo la veo y no me gusta. Me da fastidio, me parece como morronga. No me gusta la música de los Aguilar, no voy a ir por allá porque la vieja me da fastidio”, empezó diciendo la DJ.

Sin embargo, su opinión no paró ahí, ya que aprovechó el espacio y lo que estaba diciendo para comparar el sentimiento de disgusto que siente por Ángela Aguilar con la cantante de música popular, Paola Jara, pues para ella las dos celebridades se compartan de la misma manera y por ende le caen mal.

“Me pasa como igual que con Paola Jara, es la misma mierda, y ustedes saben que yo soy muy sincera. Entonces no, yo no voy por allá”, puntualizó la creadora de contenido.

En el clip que rápidamente fue cortado de la transmisión y se publicó en Tiktok varias personas comentaron al respecto de la opinión que tiene Yina Calderón sobre Paola Jara e intentaron explicar a qué se refería; así como también hubo personas que apoyaron la noción de la empresaria de fajas y le tiraron a la cantante colombiana, mientras que algunas personas la defendieron.

“Por culpa de Paola y Ángela me toca darle la razón a Yina”, “Pobrecitas, Ángela y Paola no van a poder dormir porque Yina dijo eso”, “Yina tiene toda la razón”, “Es la primera vez que Yina dice algo cierto”, “Loca y todo, pero en muchas cosas pienso como ella”, “A mi igual me parece igual, apenas sale a cantar digo: ‘Esta vieja es una morronga’”, “Totalmente, son idénticas, Paola Jara y Ángela Aguilar”, “Son dos mujeres hermosas y talentosas, eso es lo que no te gusta”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón no iría a un concierto de Paola Jara? - crédito @d_todounpoco04/TikTok

Yina Calderón también atacó a Jessi Uribe: qué pasó

La influencer días atrás ya había encendido la polémica porque hizo unas críticas al cantante de música popular Jessi Uribe. A través de varias publicaciones, Yina Calderón le respondió al cantante porque en una entrevista la calificó de “demonio” y que ella junto a otros creadores de conenido no aportan nada positivo a sus seguidores en redes sociales, lo que generó revuelo en las redes sociales y despertó su ira.

Es por esto que la DJ decidió utilizar sus plataformas para darle una respuesta contundente a Uribe y en esta oportunidad cuestionó no solo la vida personal del cantante, sino también su carrera profesional.

“Yo soy un demonio, pero él es un fracasado que no volvió a pegar un solo tema”, expresó Calderón en primer lugar. Luego, le recordó el inicio de la relación con la cantante Paola Jara y sugirió que desde que el cantante dejó a su exesposa era que no había vuelto a tener éxito con su música.