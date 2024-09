Yina Calderón habló sobre la prohibición de Westcol para entrar a El Salvador: “Eso le pasa por bocón”

Yina se fue en contra de Westcol y se mostró de acuerdo con la prohibición de El Salvador - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La creadora de contenido y empresaria de fajas, Yina Calderón se encuentra en el centro de la polémica después de haber dado su opinión sobre la prohibición que El Salvador le puso a Westcol por haber hecho comentarios despectivos de las mujeres de ese país.

El gobierno de ese país se pronunció después de conocer las opiniones del paisa y decidieron cerrarle las puertas para su ingreso a El Salvador.

Por esa razón, Yina compartió en un ‘en vivo’ su opinión sobre la decisión del país centroamericano. “Eso le pasa por bocón amor, o sea, yo siento que este man no tiene filtro, y lo que yo siempre digo, que él sea conflictivo, pues nada que hacer... Yo también lo soy, yo también soy una malparida, pero yo no ataco a comunidades”, dijo.

La empresaria de fajas confesó que el streamer se tiene merecido el castigo - crédito @d_todounpoco04 / TikTok

Además, añadió que considera que la belleza es subjetiva, “¿Cómo va a decir que las mujeres de El Salvador son feas? Qué le importa a ese hijueputa bobo, bebés, la belleza es subjetiva, hay hombres que a mí me parecen guapos y a mis amigas les parecen feos”.

Incluso, la Dj recordó que ella tenía el mismo estigma cuando viajó a Perú, “mira, yo estuve en Perú y yo te juro que pensaba que allá las mujeres tampoco… y no amor, allá son bellas, sino que son bellezas diferentes a las colombianas, las europeas son bellezas diferentes, es que cómo va a atacar todo un país, igual ustedes saben que el marica a mí me fastidia”.

Las opiniones de Yina Calderón desataron los comentarios de varios usuarios en redes sociales, en donde varios le dieron la razón, mientras otros aseguran que las palabras de Westcol fueron malentendidas.

La creadora de contenido dijo que la belleza en cada país es diferente - crédito @yinacalderonguaracha / Instagram

“Por culpa de Westcol ahora me toca darle la razón a Yina”, “Yina tirando verdades”, “tienes razón”, “exacto, el respeto ante todo”, “Yina tan sincera como siempre”, fueron algunos de los comentarios que le dieron la razón. “Westcol nunca dijo que todas, solo dijo que las que vio en su visita”, “Yina habla de todo el mundo y se cree perfecta”, “Ella y Westcol son iguales, por esa boca les han cerrado varias puertas”, fueron otras de las reacciones.

Westcol reaccionó a la decisión que tomó El Salvador

Por medio de una publicación en X, Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes en El Salvador, fue quien informó que el colombiano no era bienvenido en territorio salvadoreño, después de conocerse que Westcol estaba invitado a un evento de videojuegos en ese país.

El streamer confesó que no va a cambiar su opinión - crédito @twitchwestcol_1 / TikTok

Días después de conocerse la decisión, el creador de contenido paisa decidió compartir sus opiniones de la prohibición en medio de una transmisión por su canal. “Conozco a más de uno que ha venido a Colombia y me ha dicho que las mujeres de aquí no le gustan porque están operadas, ya que no lo dejen entrar aquí por decir eso es otra cosa... Básicamente, no lo dejan entrar a uno por un gusto”.

“No voy a cambiar la opinión por lo que me diga la gente. Todo el mundo sabe que no tengo necesidad de ir a ese país; yo no me levanto con ganas de ir, yo iba por mis seguidores”, dijo.

Westcol añadió que siente que haber sido vetado es incoherente porque siente que le están vulnerando su libertad de expresión por una opinión personal. “Esto que está pasando conmigo, espero que no le pase a otros porque eso solo está dañando la sociedad, ahora la libertad de expresión no está, ¿también metieron a la libertad de expresión a la cárcel?”.

El streamer dijo que haber sido castigado por ese país va en contra de la libertad de expresión - crédito @westcol/Instagram

El influencer confesó que no entiende la razón por la que le pusieron problemas para entrar al país centroamericano, pues considera que ese tipo de castigos deben ser para personas que realmente han cometido delitos, “pero que a usted no lo dejen entrar a un país porque no le gustan las mujeres, eso no tiene sentido”.