María Corina Machadorespondió a Gustavo Petro tras afirmaciones sobre Venezuela: “No se puede equiparar la víctima al victimario”

Pese a que el presidente Gustavo Petro fue claro en manifestar que si el régimen de Nicolás Maduro no da a conocer las actas de resultados de las elecciones del 28 de julio, no lo reconocerá como presidente de Venezuela, de cara al periodo 2025-2031, sus más recientes declaraciones no cayeron bien. Es lo que se puede inferir de la dura respuesta de la opositora María Corina Machado, que lamentó que el jefe de Estado colombiano haya, según ella, equiparado a dos fuerzas desiguales.

En entrevista concedida a NTN 24, Machado cuestionó las afirmaciones de Petro, que horas antes, en diálogo con CNN, remarcó que ni tanto los sectores contrarios al dictador Nicolás Maduro, ni el oficialismo, llegaron con “libertad” a los comicios. Y que nada de lo pactado en los acuerdos de Barbados, y en las negociaciones en México y Colombia, se cumplió para las partes involucradas; lo cual fue considerado como una especie de afrenta por la excongresista venezolana.

“Ese tema de libertad aplica para todos los bandos que están enfrentados (...) Su principal candidato no participó, y eso es un problema, porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición. Y para el lado del Gobierno también, porque un país con sanciones económicas no es libre”, afirmó Petro en su declaración, lo que motivó la molestia de Machado, que salió a responderle al primer mandatario con respecto a su comparación; a su juicio, insólita.

“No se puede equiparar la víctima al victimario. Aquí hay una sola Venezuela y que en las condiciones de la tiranía quedamos 70-30, aunque hubiera terminado como mínimo 90-10. Esto no es un país dividido”, indicó la política de 56 años, que fue inhabilitada por el régimen para presentarse como candidata en los comicios. Pero que logró aglutinar a las principales fuerzas del país para hacerle contrapeso a Maduro, en una contienda en la que, insistió, fue abiertamente desigual.

En ese orden de ideas, Machado también se refirió a lo dicho por Petro, en el sentido de que el asunto de Venezuela significa un entrampamiento. Y dejó en claro que, contrario a lo que ha manifestado el gobernante colombiano, los resultados de los que ellos dan fe corresponden a un proceso arduo, que llevó a que tuvieran que buscar sobre la marcha un candidato que recogiera el clamor popular, a la postre el veterano Edmundo González; hoy exiliado en España.

“Dirimir el destino de Venezuela es algo que lo decidimos nosotros y lo hicimos nosotros. Y lo hicimos primero en unas primarias, en donde se legitimó la dirección de la oposición. Y la candidatura que después impidió el régimen a la fuerza, y después lo ratificamos con el ejercicio de la soberanía popular, con la participación de más de 12 millones de venezolanos”, expresó Machado, que continúa al otro lado de la frontera.

Con ello respondió a Petro, que dijo que estaban “entrampados” en lo que continuaba en este diferendo. “Porque tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas no puede legitimar las elecciones”. Ante esto, Machado agregó que acudieron a las urnas “con las reglas de la tiranía” en las elecciones “más oscuras de Venezuela y de América Latina”, en las que no tuvieron ninguna comodidad.

Aun así, explayó en su respuesta, más de un millón de voluntarios se encargaron de hacer respetar la voluntad de los venezolanos. “Todo el mundo sabe lo que pasó. Lo sabe Maduro, lo saben los militares y los directivos del Psuv (partido de la dictadura). El punto es cómo hacer que Maduro entienda que su mejor opción es también reconocer esta realidad y avanzar en una negociación. Y eso solo va a pasar que el costo de quedarse en el poder sea mayor que salir del poder”, recalcó.

Por último, en el aparte en el que se refirió de forma específica al presidente de Colombia, fue clara en decir que no pueden bajar las acciones de la comunidad internacional, que tiene responsabilidad en este asunto, no solo en el ámbito diplomático, sino en la justicia, ante lo que sería la financiación ilegal del régimen, que es lo que usa para perseguir a los que no estén de acuerdo con sus políticas. “Esta es una nación absolutamente clara con lo que quiere y dispuesta a luchar”, reafirmó.