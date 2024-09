Empleo en Bogotá: hasta el domingo 29 de septiembre podrá aplicar a más de mil empleos, la mitad no requiere experiencia

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico buscan agentes de call center - crédito Freepik

A través de la estrategia ‘Talento Capital’ la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sdde) con alianza con 17 empresas del sector privado, ofrecen 1.173 puestos de trabajo.

De estas vacantes 660 no requieren experiencia relacionada con el cargo. Las personas interesadas deben postularse de manera virtual hasta el 29 de septiembre de 2024.

Entre las oportunidades laborales que no requieren experiencia hay vacantes para auxiliares motorizados, operarios de aseo, operarios de producción, mercaimpulsadoras, auxiliares de atracciones en parque de diversiones, asesores call center, operarios de lavado para el transporte público, entre otros.

También hay cien puestos de trabajo para profesionales, técnicos y tecnólogos, que incluyen cargos como jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, ejecutivo comercial, asesor comerciales para el área de finanzas, entre otros.

Estas oportunidades laborales ofrecen una amplia variedad de opciones para quienes buscan trabajo en la ciudad de Bogotá.

“A través de la Agencia Distrital de Empleo, fortalecemos nuestra alianza con el sector privado para identificar las vacantes disponibles en las empresas y conectarlas con los candidatos y candidatas registrados en nuestra plataforma, facilitando así la contratación de personal acorde a los perfiles requeridos. De este modo, garantizamos que quienes buscan empleo tengan acceso a diversas oportunidades laborales”, señaló Yolima López, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sdde).

Incluyen cargos como jefe de enfermería y auxiliar de enfermería - crédito VisualesIA

Vacantes en Bogotá

Estos son algunos de los 1.173 puestos de trabajo disponibles para la semana del 23 al 29 de septiembre de 2024:

Jefe de enfermería.

Ejecutivo comercial externo.

Asesor comercial ventas multicanal.

Asesor cobranza call cente r.

Comerciales.

Mercaderista.

Vendedor.

Asesor de imagen.

Auxiliar de enfermería.

Asesor comercial en Movistar.

Técnico de aseo y limpieza.

Impulsador.

Operario de producción.

Vigilante.

Operarios de lavado de transporte público.

Auxiliar de atracciones.

Operario de aseo.

Auxiliares motorizados.

Mercaimpulsadora

Vendedor tienda Imusa.

Auxiliar de bodega.

Operador de cine.

Para postularse a las vacantes los interesados deben registrar sus hojas de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y www.serviciodeempleo.gov.co.

Los interesados también pueden informarse sobre ferias laborales, convocatorias, vacantes y cursos gratuitos a través del canal de WhatsApp `Empleo en Bogotá´.

Para las personas que quieran recibir notificaciones al respecto deben unirse siguiendo estos pasos:

Desde el celular, abrir la aplicación de WhatsApp.

Seleccionar en la parte inferior el botón de ‘Novedades’.

Luego, elegir la opción ‘buscar canales’, y allí seleccionar la opción ‘descubrir más’.

Después, en la lupa de búsqueda digitar: ‘Empleo en Bogotá’.

Finalmente, seleccionar ‘Unirse’.

Distrito está ofreciendo vacantes en comercial - crédito VisualesIA

Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Director de misión y director adjunto de misión

Funciones: actuar como asistente administrativo y asistente personal del director de Misión de USAID y del director Adjunto de Misión proporcionando los respectivos servicios de apoyo representativo.

Realizar una variedad de tareas administrativas y de procedimiento para el personal de recepción incluyendo proporcionar servicios telefónicos, de recepción y de protocolo para el personal de recepción y ordenar suministros fungibles para la oficina.

Gestionar los preparativos para las recepciones oficiales de USAID Informa y contabilizar todos los gastos; desarrollar diseños de invitaciones y se asegurar que se distribuyan. Mantener un registro de las aceptaciones en una lista maestra de invitados y supervisar a los proveedores de servicios según sea necesario.

Salario: entre 62 y 103 millones de pesos al año. (Entre 5 y 8 millones al mes).

Instructor de sistemas Smith/vehículos blindados

Funciones: bajo la supervisión directa del supervisor del parque automotor el titular administrará los sistemas de capacitación de Smith System y de vehículos blindados en el puesto.

El titular del puesto planifica, capacita, evalúa y lleva registros de la capacitación de Smith System/AV en el aula y en la parte de la ruta según sea necesario. El candidato también notificará el estado de las personas capacitadas y no capacitadas en el puesto cuando sea necesario. El instructor también se desempeñará como chofer del parque automotor.

Salario: 40 millones de pesos al año (3 millones al mes).

Asistente de garantía de calidad de la Aviación Policial

Funciones: será el asistente de control de calidad de la Aviación Policial de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Internacionales. También respaldará al Representante del Oficial de Contrataciones y al Gerente de Programa en la supervisión del contratista.

El asistente de control de calidad establecerá y supervisará un sistema de control de calidad que afecta positivamente el desempeño del contrato de Aviación Policial y promueve esfuerzos de mejora continua, mejores prácticas, políticas e iniciativas de reducción de defectos, lo que da como resultado un Sistema de Gestión de Calidad eficaz.

El asistente de control de calidad también se desempeñará como asistente técnico para el control de calidad del contrato con la responsabilidad de planificar, desarrollar, organizar, evaluar, coordinar y mejorar los programas integrales de control de calidad para el contrato de aviación. Además, reportará directamente al Oficial de Asuntos Antinarcóticos y trabajará como jefe de la División de Aviación Policial. El titular tiene deberes de conducción incidental.

Salario: 62 millones al año (5 millones al mes).