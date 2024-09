Aberrante acto sexual fue registrado en Sucre: hombre intentó violar una mascota y fue denunciado por senadora defensora de animales

Los hechos fueron registrados en video. La mascota se quejaba del dolor causado por el abuso - crédito Getty Images

La senadora Andrea Padilla, defensora de los animales y propulsora de la Ley Ángel, un proyecto de ley que pretende “fortalecer la lucha contra el maltrato animal, mediante acciones que garanticen la investigación y sanción de la violencia contra los animales”, denunció en su cuenta de Instagram un hecho de abuso sexual en contra de una perrita en Sucre.

“Perdón por publicar este dolor repugnante: un caso más de 4buso s3xu4l a una perrita, ocurrido hace pocos días en Sampués (Sucre). Lo hago para pedirles a las autoridades acción diligente, para sensibilizar, para que quienes dicen que la violencia contra los animales es ficción bajen de su nube negacionista, y para pedirles a mis colegas votar a favor la #LeyAngel YA (Sres FGN el NUNC es 110016099999220241056)”, fue lo que escribió la senadora de la República.

La pieza gráfica que publicó la funcionaria legislativa incluye dos clips en distintos espacios que muestra al mismo hombre intentando tener relaciones sexuales con una mascota, mientras el inocente animal se quejaba del dolor causado por el presunto delincuente, quien en la grabación estaba desnudo.

Desde luego, los usuarios y seguidores de Padilla mostraron su desagrado y condenaron el hecho. “Ley propia mano ya urge grupo anticrueldad si esa ley ángel no la aprueban”, se leyó en los comentarios.

“Demente. Enfermo mental. Si eso le hace a un animalito que le puede hacer a una persona. Peligro para la sociedad. Casos como estos pasan a diario”; "

Incluso, los usuarios afirmaron que no lograban concebir cómo se pudo registrar ese video, a la vez que se permitió realizar la grabación sin defender la mascota. “Pero como carajos solo graba y ya? Eso es poca empatia”; “Malditos mil veces....Hasta cuándo y como alguien graba y no hace nada 😢😢😢😢😢”; “No terminé de verlo 😢😢 me duele esto yo sé lo juro q veo algo así grabo pero mando los de la moto 🤬”.

“Que más tiene que pasar? Cuantos animales tienen que ser abusados para que pase algo? Esto genera mucho dolor y repudio por Dios necesitamos la ley ángel YAAAAAA! Estos depravados tienen que pagar por lo que hacen 💔💔💔”, fueron otros comentarios.

La Ley Ángel pasó a la plenaria del Senado

El proyecto de ley conocido como Ley Ángel, que busca fortalecer la lucha contra el maltrato animal en Colombia, avanzó a la plenaria del Senado tras una intensa discusión en la Comisión Primera. La iniciativa, presentada por la senadora Andrea Padilla y con la ponencia del senador Ariel Ávila, ambos de la Alianza Verde, recibió el respaldo de senadores de diversas bancadas, como se comunicó el 7 de septiembre de 2024.

El senador Ariel Ávila explicó que la Ley Ángel tiene tres objetivos principales: modificar el régimen penal para los delitos contra los animales, unificar la normativa dispersa existente en leyes como la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y la Ley 1801 de 2016, y trabajar en la implementación de medidas que eviten la repetición de conductas de maltrato animal.

Según Ávila, el proyecto también propone la cualificación de la pena para el delito de maltrato animal, de manera que deje de ser excarcelable, y elimina los beneficios penales para quienes cometan actos sexuales con animales.

Durante la presentación del proyecto, el senador Ávila destacó cifras alarmantes sobre el maltrato animal en el país y su relación con la violencia de género. Por ejemplo, el 41% de las personas condenadas por delitos violentos tienen antecedentes de maltrato animal, el 86% de las mujeres víctimas de violencia refieren maltrato a sus animales de compañía, y el 81% de los hombres condenados por violencia de género han incurrido en maltrato animal.

Sobre el hecho, el senador Juan Carlos García dijo: “Desde hace mucho tiempo hemos tratado de que en la sociedad colombiana vayamos construyendo día a día un marco normativo de respeto, de humanismo en las sociedades de niños hasta adultos, y que esto es un proceso evolutivo en las sociedades de todos los países”.