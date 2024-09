Mujer desmintió que niña de video viral sea su hija desaparecida: hay indignación por la forma despectiva como habla el novio

Joven reportada como desaparecida y su novio rechazan búsqueda de familiares - crédito Laboyanos.com / Facebook

A través de redes sociales se difundió un curioso video en el que se puede ver a dos jóvenes que grabaron el material para dirigirse a la madre de la menor, que ha publicado imágenes y videos de ella como desaparecida. El video ha generado rechazo por parte de los internautas, que consideran que esta no es la forma correcta de dirigirse a una mujer que está desesperada por saber de su niña.

Y es que en las imágenes se aprecia cómo la adolescente hace gestos de rechazo hacia la labor de búsqueda de su madre, mientras que el joven que la acompaña y que asegura ser su novio le pide a la mujer dejar de buscarla y le asegura que ella está en “buenas condiciones”.

“Ella está conmigo, está bien y no le va a faltar nada. Les voy a dar el dato, ella está embarazada y vamos a ponerle ‘Malandrito Junior’. No la estén buscando por RCN ni por las noticias. Yo soy un pelao’ serio, así que no se preocupen”, dijo el joven en su relato difundido por medio de las plataformas digitales.

Sin embargo, este video corresponde a una pareja de la costa colombiana y no tiene relación alguna con la menor Angie Sofía Peña, que fue reportada como desaparecida hace dos meses en el municipio de Soacha, de acuerdo con las aclaraciones hechas por la madre de la niña.

Así lo reveló en diálogo con Blu Radio, donde explicó que le enviaron el video y la etiquetan constantemente asegurando que es su hija, cosa que ella desmintió: “Mi hija no es la que aparece en ese video con ese muchacho que está con una gorrita, que ya está con una chica, ella no es, eso es totalmente falso”, expresó en diálogo con la emisora.

La mujer aclaró que la menor de edad salió de su casa rumbo a su colegio para tomar sus clases, como lo hacía habitualmente, y desde ese momento no tienen conocimiento alguno sobre su paradero, por lo que continúan en la ardua búsqueda para encontrarla.

“Lo único es que los compañeros del colegio dicen que haya conocido a alguien por las redes sociales. Ella tenía una amiga, esa amiga dice que sí, que mi hija había conocido a alguien por las redes sociales”, puntualizó la madre de la menor de edad.

A su vez, el padre de la niña, identificado como Fredy Peña, también se pronunció en entrevista con el medio El Colombiano, donde declaró que: “Mi hija sigue desaparecida. Eso que están publicando que apareció es falso”, teniendo en cuenta que los medios relacionaron los dos casos.

¿El video de la pareja es falso?

El contenido que circula en las redes sociales generó rechazo, debido a la forma en cómo los jóvenes se están refiriendo a la mujer, pues ninguno de los dos guarda el más mínimo respeto por su dolor. Aunque no se ha logrado establecer si la menor de edad que aparece en las imágenes también está siendo buscada por sus padres o si es solo un video de creación de contenido.

Pese a que no ha sido confirmada esta información, los comentarios en contra de la pareja no se hicieron esperar: “Si eso es cierto, que infamia”, dijo uno de los usuarios de la red social Facebook, donde se difundió el contenido.

Del mismo modo, se encuentran reacciones como: “Pobre jovencita. Escogió el camino más sufrido. Ese es el resultado cuando un niño crece con tantas carencias, vacíos y frustración... Irse con el primero o la primera que le ofrece compañía. Así que, padres, jueguen con sus pequeños, compartan con ellos, escúchenlos cuando hablen, no se cansen de decirles que los aman, dediquen tiempo con amor que es un bien para ellos y para los padres... No los miren como una carga... Nada de estos actos los compra el dinero”.