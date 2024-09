Luisa Fernanda W respondió qué carrera estudió: “Definitivamente me apasiona”

Luisa Fernanda W interactuó con sus seguidores en una dinámica mientras disfruta de la Semana de la Moda de Milán - crédito luisafernandaw / Instagram

Luisa Fernanda W es una destacada creadora de contenido que ganó popularidad en plataformas digitales como YouTube e Instagram con videos tutoriales de maquillaje y estilo de vida. Con el tiempo, diversificó sus publicaciones para incluir áreas como la música y la motivación personal, lo que le ha permitido captar una audiencia variada.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado críticas y controversias debido a la relación que formó con Pipe Bueno, meses después de que su novio, Legarda, falleciera en medio de un intento de atraco por una bala perdida. No obstante, ha salido al paso a las críticas impulsando su relación a un ámbito también empresarial, lanzando su marca de maquillaje y un restaurante en conjunto con el cantante de música popular.

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda Cataño, nombre de pila de la influencer, suele estar en constante interacción con sus seguidores a quienes resuelve algunas inquietudes de su vida privada y profesional. Este es el caso más reciente, que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas reveló la carrera profesional que estudió en la universidad, antes de encontrar la pasión por la creación de contenido.

“¿Qué carrera profesional estudiaste, te hubiera gustado estudiar o quieres estudiar?”, fue la pregunta que formuló uno de sus seguidores. A lo que respondió que estudió Comunicación Social y Periodismo.

Y agregó: “Me dediqué por completo a las redes sociales desde muy niña, entonces decidí hacer varios cursos de marketing digital, me fui un mes a L.A para aprender mucho más de este universo de las redes sociales”. Sumado a esto, aseguró que no ha dejado la creación de contenido, pues es lo que realmente le apasiona.

Qué dijo la influenciadora sobre el matrimonio

En 2023, Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W en Dubái, en medio de una escena que muchos calificaron como de película. En el lugar estaban vestidos de blanco y frente a un gran letrero que decía Will you marry me, rodeados de flores rojas y un corazón hecho del mismo material.

Aunque la pareja parece estar trabajando en los preparativos de la ceremonia, lo cierto es que sus seguidores siguen ansiosos por conocer más detalles sobre el día en que por fin darán el sí frente al altar. Durante los primeros meses de 2024, la empresaria recibió varias preguntas sobre la fecha, pero no dio un dato exacto al respecto y simplemente se dedicó a decir que “pronto” revelarán más información al respecto.

En medio del viaje que realiza por la Semana de la Moda de Milán junto con su pareja y padre de los pequeños, Máximo y Domenic, Cataño recibió la pregunta sobre los preparativos, especialmente lo que tiene que ver con los votos nupciales.

Según dijo la paisa, es algo en lo que todavía no ha comenzado a trabajar y mucho menos, dedica tiempo a pensar. Esto teniendo en cuenta que podría redactarlos con tiempo antes de dar el siguiente paso o dejar que el día en que se lleve a cabo la ceremonia, las palabras fluyan con naturalidad frente a su entonces esposo.

Los comentarios comenzaron a aparecer rápidamente, por lo que algunos hicieron referencia a: “Yo creo que lo mejor es llevarlos preparados, a veces los nervios juegan una mala pasada”; “dejar fluir es como tratar de acordarse de todo lo que han vivido estos años juntos, sus hijos, la familia, los proyectos, etc.”; “no entiendo el afán de la gente, déjelos que si todavía no piensan en eso, pues llegará el día”, entre otros.