Video: así fue la llegada de Melissa Gate a ‘La casa de los famosos All-Stars’

La paisa arribó a la casa estudio del reality show como parte del intercambio entre las dos franquicias - crédito Telemundo

Finalmente se produjo el intercambio entre Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia, con Manelyk González, participante de La casa de los famosos All-Stars.

Aunque desde hace casi una semana los televidentes tenían conocimiento de lo que iba a suceder, solo hasta el pasado domingo 6 de abril se conocieron todos los detalles, y ninguno de ellos fue revelado a los participantes del formato realizado por el Canal RCN, ni a su equivalente de la cadena Telemundo.

Por ese motivo el ambiente fue de gran expectativa entre los seguidores del reality show, así como entre los participantes que hasta ahora solo sabían que tanto la paisa como la ex Acapulco Shore abandonaron la competencia.

Melissa Gate ya hizo su ingreso a 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito Telemundo

En ese contexto se produjo la llegada de Melissa Gate a la casa estudio en Ciudad de México, donde se realiza el formato All-Stars. La creadora de contenido llegó en una camioneta blindada, vendada, mientras era ayudada por una persona de producción para subir las escaleras y hacía su ingreso a la casa estudio. Tras dejarla en la puerta, tocó el timbre y tras abrir la puerta fue recibida por cada uno de los participantes.

Sin embargo, la reacción que quedó en la retina de los seguidores de All-Stars fue el momento en que Lupillo Rivera se acercó a saludarla. El cantante, conocido por su cercanía a la colombiana Ariadna Gutiérrez en una edición previa del programa de telerrealidad, y sus escenas de celos, asumió una postura que no fue bien recibida por los usuarios en redes sociales.

Los participantes del formato norteamericano le dieron la bienvenida a la creadora de contenido - crédito Telemundo

Y es que, a diferencia de los otros famosos que se interesaron por ella y le preguntaron de dónde venía, Lupillo se limitó a darle un beso de mejilla (como todos los demás, para luego alejarse de la escena inmediatamente.

Melissa no tardó en hacer gala de todas las frases que la volvieron una sensación en La casa de los famosos Colombia, captando la atención tanto de los otros participantes como de los televidentes. Prueba de ello es que describió esta dinámica entre ambas franquicias como “El intercambio más famoso de Estados Unidos, Colombia, 13 países de Latinoamericana, en colaboración con Rio, Rusia y, próximamente, Dubái”.

Cuando se realizó la conexión entre las dos casas, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron por el recibimiento que tuvo, a lo que Melissa respondió con una sonrisa “¡Excelente ambiente laboral!“.

Melissa Gate ya habló de Yina Calderón en ‘All-Stars’

La influenciadora relató ante sus nuevos compañeros cómo inició su pelea con la huilense - crédito Telemundo

Tras la llegada de la creadora de contenido a la casa estudio, todos los participantes tuvieron la posibilidad de ver en la sala el momento de la llegada de Manelyk González a La casa de los famosos Colombia, que tuvo su cuota de sorpresa luego de que la “chica reality” recibiera un desaire por parte de Yina Calderón, que le negó el saludo.

En ese momento los participantes del formato de Telemundo le preguntaron quién era ella, a lo que Melissa respondió definiéndola como “mi archienemiga”. “Está aburrida porque me trajeron a mí”, apuntó.

Fiel a su estilo, la influenciadora relató el inicio de su rivalidad con la huilense, que marcó en gran medida el desarrollo de La casa de los famosos Colombia y que provocó las risas de los participantes del formato All-Stars.

“Ella un día por ponerse de bocona, de metida, de sapa abrió el hocico y empezó a decir que yo no era nadie, y que mi papá no me conocía nadie. A lo cual yo le respondí ‘mira querida, primero, antes de hablar mal de una persona pintate bien las cejas. Segundo, tienes la pestaña torcida. Tercera, tu maquillador te detesta. Cuarto, te invito para que veas este programa, los dos realitys en los que he participado, para que veas mi personaje y veas la brutalidad que acabas de cometer. Te metiste con la loca equivocada’. Y ese video se fue viral”, explicó.