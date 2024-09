Mafe Méndez salió de la UCI en Estados Unidos: la influencer reveló qué le toca hacer ahora con su salud

'La Mafe Méndez' ya salió de la UCI en Miami y estos son los detalles de lo que le pasó - crédito @lamafemendez/IG

En la noche del 23 de septiembre, la influenciadora conocida como ‘La Mafe Méndez’ compartió actualizaciones sobre su estado de salud, ya que hace unos días preocupó a sus seguidores con unas publicaciones en las que dejó ver que tuvo que ir de urgencia al hospital Mercy de Miami, Florida, en Estados Unidos, porque se le estalló un quiste en el ovario.

La situación le ocasionó “una hemorragia interna abdominal”, por lo que su abdomen se inflamó al punto de que parecía que estuviera en embarazo, pero en realidad fue una acumulación de sangre que esta condición le provocó.

En su momento, la creadora de contenido publicó un par de fotos y videos en los que mostraba lo que tenía y el lugar en el que estaba. Días después, Mafe Méndez apareció en sus historias de Instagram para relatar cómo había sucedieron los hechos y quién la ayudó a llegar al hospital, ya que se desmayó en repetidas ocasiones y estuvo a punto de tomar un vuelo de regreso a Colombia, sin saber que su vida estaba en riesgo.

“Tengo una hemorragia interna abdominal, se me estalló un quiste en el ovario. Literalmente, llamé al 911, di los datos de la casa y me desmayé. Luego desperté en la ambulancia con cuatro enfermeros que me dijeron que me habían sacado. [...] Duele demasiado. Un sangrado interno no te deja respirar, no te deja hablar. Ya vomité líquido transparente, estoy súper indispuesta y con esa pesadez. [...] Recuerdo que cuando llegué al hospital, lo primero que me dijeron fue que, por suerte, no había tomado ese vuelo porque, con la hemorragia interna activa, pudo haber sido terrible”, explicó Méndez, agradecida por la rápida respuesta de los paramédicos, mientras daba un parte de tranquilidad a sus fanáticos.

En ese momento, a pesar de lo delicado de su condición, Mafe trató de mantener un tono positivo, asegurando que estaba estable y recibiendo la atención médica necesaria.

Sin embargo, aclaró que aún estaba en la UCI, porque normalmente una persona que no padece Púrpura, la enfermedad que ella tiene desde los 10 años, es intervenida quirúrgicamente cuando sucede este tipo de situaciones. Pero, debido a su condición, no puede pasar por ese proceso, lo que complica el tratamiento.

Después de eso, dejó de hacer publicaciones por al menos dos días, hasta que, en la noche del 23 de septiembre, reapareció con un mejor semblante y con buenas noticias.

“Por fin puedo hablarles desde la comodidad de una habitación, por fin me pude bañar, ya me desconectaron de las dos líneas, ya solo quedé con una sola línea, es decir, estoy conectada en un solo brazo y pues eso es un progreso muy bueno, ya que antes estaba llenísima de medicamentos. Porque ustedes saben que acá a uno cada nada le dan medicamentos, pero todo es por mi bien y por el progreso de mi salud”, expresó la mujer.

Adicionalmente, dejó ver cómo va la hemorragia interna e indicó que ya no está activa y su vida ya no está en peligro, por lo que solo resta esperar que los órganos absorban la sangre que está en su abdomen sin ningún tipo de intervención.

“Yo siento que ha bajado, lo más importante es que el sangrado ya no está activo, ya lo único que queda es esperar que los órganos absorban la sangre y, nadie habla de ese tema, pero la sangre por dentro arde demasiado, eso quema, es un dolor demasiado fuerte. Por ahora no queda nada más que esperar, tener paciencia, esperar a que todo mi cuadro hemático se estabilice para que pueda seguir tomando medicina desde mi casa, poder coger un avión y regresar a Colombia. Ya estamos fuera de peligro”, reveló Mafe Méndez.

En esa publicación la influenciadora bogotana le dedicó unas palabras de agradecimiento y cariño a sus seguidores, sus amigos, su familia y a su expareja, el cantante Montano, que fue el que se trasladó de inmediato hasta Miami, desde Colombia, para acompañarla y auxiliarla.