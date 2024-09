Franko Bonilla contó la verdad detrás de su relación con Cony Camelo fuera del aire: “Había besito antes de empezar”

Franko Bonilla desveló su verdadera relación con Cony Camelo - crédito cortesía Canal RCN

Franko Bonilla, reciente eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2024 entregó a Infobae Colombia detalles de su verdadera relación con Cony Camelo, compañera de reality que se ensañó en su contra.

“Nunca la entendí porque no le di motivos, pero sí puedo asegurar que fuera de las cámaras me trató diferente y fue muy cordial”, aclaró.

De acuerdo con lo que expuso el comediante tolimense, cada programa antes de iniciar las grabaciones, la actriz y cantante se acercaba a saludarlo con un “hola”, acompañado de “un besito”, hecho que dejaba al humorista sin palabras cuando la veía transformarse en medio de los retos.

“Tengo muy claro que ante las cámaras y durante el juego existió estrategia de su parte”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Salir de Masterchef Celebrity a un paso de definirse los diez finalistas de la sexta temporada del reality de cocina con famosos dejó un sin sabor en el comediante, que aunque no tenía mayores expectativas con el programa cuando entró, en la medida en la que avanzó la competencia, se fue enamorando del proceso al punto de ilusionarse con llegar a la final.

crédito Infobae Colombia

Sin embargo, existió otro tema que lo confundió y empaño su participación, el malestar que manifestó públicamente Cony Camelo al tener que trabajar con él.

“Opté por callar, agachar la cabeza y concentrarme en la técnica. No me arrepiento, pero sí creo que por meterme tanto en el juego la cocina y la preocupación de evaluar lo que estaba haciendo mal, descuidé al Franko chistoso y me alejé del humor que los televidentes se quedaron esperando de mi parte”, relató.

Luego de cada capítulo del reto culinario, Cony Camelo se volvía tendencia por su directo y constante ataque hacía Bonilla a quien le dijo de frente que le disgustaba tener que hacer equipo con él.

“Admiro el carácter que tiene Cony para tomar esa postura tan clara delante de los miles de televidentes y decir que me llevaba en la mala, que le caía mal y que no gustaba de mi. Yo si espero que algún día decida contarle al público por qué razón actuó así, pues jamás le di motivos para que me agrediera. En parte, agradezco que los seguidores se dieron de cuenta de todo y me apoyan en las redes donde no he leído un solo comentario negativo hacía mí y me tomo la tarea de pasar hasta dos horas leyendo las opiniones de la gente porque es a quienes nos debemos”, afirmó.

Franko Bonilla se refirió a los ataques que recibe Cony Camelo en las redes sociales por su odio hacía él - crédito Infobae Colombia

Por su parte, Bonilla, que no entiende el por qué de la agresividad de Cony, comentó que nunca tuvo la oportunidad de confrontarla, pues le generó muchas dudas el hecho de ella se dirigiera a él de manera cordial en los momentos de descanso, mientras que en los retos lo hacía ver como “ser vil”.

“Para mí era muy extraño que nunca me negó un saludo, una respuesta, admito que sí fue siempre muy puntual, pero nunca la noté rara conmigo cuando nos cruzábamos. Pero, sí es cierto que conforme avanzábamos evidencié que me quiso limitar al del servicio que solo recibía órdenes, yo era el de: llevé, traiga, ponga, recoja, pero aún así no caí en su pretensión de hacerme caer bajo al nivel de su hostilidad”, agregó Franko.

Franko Bonilla estrenará show inspirado en Cony Camelo

Si bien el comediante tolimense que se autoproclamó el décimo segundo finalista de Masterchef Celebrity Colombia nunca atacó, cuestionó o preguntó a la actriz bogotana ante su declarada guerra, pues según contó el humorista a Infobae Colombia en casa le enseñaron a respetar a los demás por sobre todas las cosas, si compartirá con el público su experiencia en el reality, en especial con quien tal vez lo pudo percibir como la ficha más débil y por ende la más fácil de vencer para ir restando jugadores.

crédito Infobae Colombia

“No estaba dentro de mi volver eso una pelea, no pienso que sea lo que la audiencia espera ver de dos ‘celebridades’, por respeto a los jurados, a mis compañeros, a Claudia y a mis principios preferí no responder. Igual, luego viendo el programa, noté que el final esa agresividad ilógica no era solo conmigo pues también fue grosera con los chefs y con otros participantes también discutió y desafío. Aunque fue claro que conmigo era algo obsesivo, ya que incluso me llegó a llamar ‘petardo’ entre otras muchas cosas más,”, mencionó Franko.

La manera en la que Franko hará catarsis a cerca de todo lo vivió en la cocina del reality, será escribiendo su nuevo espectáculo que tendrá listo para enero del 2025 y el cual llamará ‘Conynfulas de grandeza’ en el que compartirá chistes y relatos basados en la enemistad que le declaró su excompañera de Masterchef Celebrity sin conocerlo.

“Pronto sabrán de este nuevo montaje, porque claro que haré chistes sobre lo que pasó voy a utilizar el vehículo del stand up comedy para que la gente siga conociendo sobre Franko. No será una venganza, ni me quiero aprovechar de la situación, pero si haré los chistes que corresponda. En mi corazón no hay espacio para el odio, ni el rencor”, aseguró.