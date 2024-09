Ministerio de Minas dio a conocer medidas preventivas para garantizar el abastecimiento energético y evitar un apagón

La sequía generada por el fenómeno de El Niño le dejó muchos problemas de generación de energía a Colombia - crédito Europa Press

Los colombianos viven un momento de incertidumbre con lo que puede pasar con el abastecimiento de hidrocarburos en el país. Esto, ante las recientes dificultades que enfrenta el sector, como por ejemplo, la cancelación que tuvo que hacer Ecopetrol en la distribución de gas natural vehicular para 13 empresas, así como la orden del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta sobre el pozo Uchuva 2, de Ecopetrol, de no seguir explorando gas por la falta de consulta previa con las comunidades indígenas.

A esto, se suma que el Gobierno de Gustavo Petro insiste en no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, pese a que el país solo tiene reservas para los próximos siete años, algo que lo obligará a importar estos productos.

Ante la situación, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético del país, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aplicaron una estrategia de prevención y acción que coordinará medidas concretas para la seguridad energética nacional.

Andrés Camacho Morales es el ministro de Minas y Energía - crédito Luisa González/Reuters

Para ello, se coordinó lo siguiente:

La activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) de Gas integrado por el Ministerio de Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la ANH, la Creg, XM (operador del Sistema Interconectado Nacional - SIN- ), el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO-Gas), la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP). Dentro de sus objetivos está, elaborar una hoja de ruta para 2025-2026 y elaborar recomendaciones de ajustes normativos e infraestructura. La activación de varios mecanismos para hacer más eficiente la gestión de los hidrocarburos, especialmente en el tema de gas. Dentro de estos, se encuentra:

El seguimiento permanente a los 368 campos de producción de hidrocarburos , especialmente, a los de gas.

La activación del comité interinstitucional de hidrocarburos para tomar medidas en materia de regulación y optimización operativa y contractual

La activación de un equipo especial de análisis de datos sectoriales que permite tomar decisiones basadas en la evidencia y modelar escenarios de comportamiento de la producción de gas.

La flexibilización de la Resolución 702-006 del 2024 para negociar contratos de gas menores a un año.

De acuerdo con lo anterior, se informó a la opinión pública que “la producción fiscalizada y comercializada de gas se mantiene estable y es monitoreada a diario”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que no garantizar la seguridad energética de Colombia causará problemas de bienestar para la ciudadanía - crédito @BruceMacMaster/X

Situación sin ideologías ni política

Recientemente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, actual presidente del Consejo Gremial, había llamado la atención para hacer algo frente a la difícil situación del país.

Para el dirigente, es muy importante tomarse en serio esta situación, ya que la seguridad energética no es un tema de ideología, ni es un concepto ideológico, ni político.

“Es, básicamente, el balance entre oferta y demanda. Somos muchos los que llevamos ya varios años levantando la mano y alertando sobre proyectos que no entran, licencias que no se otorgan, proyectos que renuncian a estar en Colombia y se van de Colombia. Conexiones energéticas que no se hacen y, ahora, exploraciones detenidas en la búsqueda de hidrocarburos que son los que nos permiten generar energía cuando el recurso hídrico no es suficiente o la climatología no nos permite contar con recursos hídricos”, expresó.

Insistió en que es importante que “nos tomemos en serio este tema, ya que de lo contrario, vamos a tener problemas de bienestar para la ciudadanía, porque habrá cortes y habrá, seguramente, mayores costos y problemas de competitividad para el aparato productivo colombiano”.