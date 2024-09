Gustavo Petro publicó rechifla contra Ramón Jesurún en El Campín y le envió mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol: “Pilas, Ministerio del Deporte”

Ramon Jesurun hizo presencia en la premiación del Mundial Femenino Sub-20, pero fue recibido junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entre fuertes silbidos - crédito Javier García/Infobae Colombia

En las últimas horas ha crecido la difusión de un video correspondiente a la premiación de la final del mundial femenino Sub-20, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde el público habría chiflado contundentemente cada vez que en pantalla gigante aparecía Ramón Jesurún, presidente de la Dimayor, y quien se encontraba a su vez muy cerca de Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

Una usuaria compartió el video y escribió: “Antes de que les suban videos falsos de #FueraPetro en el estadio, les diré que eso no pasó porque Bogotá no es carechimba, lo que SI estuvo increíble fue la abucheada a Jerusún cada que aparecía en cámara. Mi pueblo colombiano no decepciona”.

El presidente Petro replicó el post y agregó: “A propósito de los engaños. Ya es hora que la gente del común pueda ver su selección colombiana de fútbol en los estadios. Pilas, Ministerio del Deporte”.

Petro compartió rechifla a Jesurún - crédito @petrogustavo/X