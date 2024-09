Doble exacto del cantante de eurodance Haddaway fue captado en Pereira interpretando el éxito noventero ‘What is love’

Varios usuarios de la plataforma X hicieron un llamado a sacarlo del anonimato para explotar su talento - crédito @ColombiaOscura / X

En las redes sociales no bajan de “diamante en bruto” a un cantante de identidad desconocida que para ganarse la vida decidió interpretar el éxito noventero What is Love, del cantante afroalemán Haddaway en frente de un local de comidas en Pereira.

“No, papi. Ese man tiene un manejo vocal, un control y una técnica, pero del put@$#%. Respiración, presencia... nunca había escuchado algo así”, comentó, algo incrédulo, uno de los transeúntes que se quedó hipnotizado con su talento y decidió grabar.

Su postura, técnica y presencia fueron fuente de halagos en redes - crédito @ColombiaOscura / X

Una iniciativa que agradecieron en las redes sociales, al tiempo que amantes del eurodance pidieron a quienes tengan la oportunidad de encontrárselo en la calle, compartir sus datos, para poder seguir de cerca sus actuaciones y darle una visibilidad mayor.

“Alguien sáquelo del anonimato. Sin ningún compromiso. Compartan su información para que pueda llegar a más personas”, “¡Talento impresionante! Es increíble ver cómo los clásicos de los 90s reviven con nuestros artistas”, “¿Dónde hay un cazatalentos que le dé la oportunidad a semejante voz? No lo desaprovechen”, “Se desenvuelve muy bien en otros géneros, como la salsa romántica y la balada. Lo he escuchado y es muy agradable”.

What is love: entre los mayores <i>one hit wonders</i> de la historia

“Mambo No. 5″, lanzada en 1999 por el artista alemán Lou Bega, fusiona elementos de mambo y dance, basándose en una composición instrumental de Dámaso Pérez Prado de 1949. El tema logró un éxito mundial gracias a sus letras que mencionan a varias mujeres, y se mantuvo en los primeros lugares de las listas en numerosos países.

What is Love, del trinitense-alemán Haddaway, llegó en 1993 con un ritmo eurodance y una pegajosa pregunta existencial. La canción alcanzó gran popularidad tanto en Europa como en América, consolidándose como un himno en las pistas de baile y siendo reconocida en la cultura pop a través de sketches y comerciales.

En 1997, The Verve lanzó Bitter Sweet Symphony, un tema que combina rock británico con arreglos orquestales. La canción, que utiliza una sinfonía de cuerdas de The Rolling Stones, enfrentó disputas legales por derechos de autor, pero se mantuvo como una de las canciones más icónicas de los 90, logrando gran éxito en Reino Unido y Estados Unidos.

“What Is Love” – Haddaway

Considerada una de las primeras canciones de hip-hop en ganar popularidad comercial, “Rapper’s Delight” fue creada por Sugarhill Gang en 1979. Su ritmo, basado en “Good Times” de Chic, fue clave para la expansión del hip-hop más allá de Nueva York y es ampliamente recordada por sus rimas pegajosas y su estructura innovadora.

Baha Men, una banda bahameña, lanzó en el año 2000 la canción “Who Let the Dogs Out”, la cual, con su ritmo reggae y una letra que se convirtió en un eslogan popular, ganó un premio Grammy a la Mejor Grabación de Dance en 2001. A pesar de la controversia en torno a su letra, sigue siendo un tema recurrente en eventos deportivos y fiestas.

El dúo español Los del Río logró un éxito mundial con “Macarena” en 1993. Su contagioso ritmo de rumba flamenca y la sencilla coreografía que lo acompaña hicieron de esta canción uno de los mayores éxitos de los 90, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 durante más de 14 semanas.

“Take On Me” – A-ha

La banda noruega A-Ha presentó en 1985 su famosa canción “Take on Me”, un clásico del synth-pop. El tema destacó no solo por su pegajosa melodía, sino también por su video musical innovador, que combinaba animación y acción en vivo, posicionándose en lo más alto del Billboard Hot 100.

En 1983, la banda alemana Nena lanzó “99 Luftballons”, una canción que mezcla rock y new wave, con una letra que reflexiona sobre los efectos de la Guerra Fría en Alemania. La versión en inglés, “99 Red Balloons”, también tuvo gran éxito internacional y consolidó a Nena como una banda icónica de los 80.

La banda británica Soft Cell revitalizó el género new wave con su versión de “Tainted Love”, lanzada en 1981. El tema, originalmente escrito por Ed Cobb y grabado por Gloria Jones en 1964, se destacó por su estilo synth-pop y la interpretación melancólica de Marc Almond, alcanzando el primer lugar en múltiples países.