Yailín la más viral sorprendió a sus seguidores con declaraciones sobre Karol G: “La amo”

La dominicana aseguró que siente aprecio por la colombiana - crédito @republica_urbana/Instagram

La dominicana Yailín la más viral ganó notoriedad en las redes sociales al sostener una relación con el cantante del género urbano Anuel. Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de la rapera, comenzó su carrera como modelo y bailarina antes de incursionar en la música, donde rápidamente capturó la atención del público con su estilo único y cargado de sensualidad.

Su ascenso a la fama ha estado marcado por el lanzamiento de varios sencillos que han recibido millones de reproducciones en plataformas de streaming, siendo el más destacado Chivirika junto a Anuel. La dominicana sostuvo una relación con el intérprete de La Jeepeta que en el pasado también tuvo un noviazgo con la colombiana Karol G; sin embargo, Yailín siempre mantuvo una rivalidad con la Bichota.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Anuel AA también sostuvo una relación con Karol G, lo que generó discordia en Yailín - crédito redes sociales

A pesar de la controversia que a veces rodea su vida personal y profesional, Yailin la más miral continúa demostrando su talento y versatilidad como artista. Por otro lado, a pesar de los constantes ataques que lanzaba la dominicana en sus canciones o apariciones en público en contra de la antioqueña. Carolina Giraldo nunca emitió un pronunciamiento alguno y mantuvo siempre su distancia.

Recientemente, Yailín estuvo como invitada en una emisora para promocionar su más reciente estreno musical y allí, tuvo la oportunidad de conversar sobre diferentes temas respecto a su vida personal como profesional. En medio de la charla, el comunicador le preguntó sobre la opinión que la dominicana tiene sobre Karol G, además, de cómo sería su reacción si la tuviese frente a frente.

Yailín la más viral junto a Anuel AA, expareja de la dominicana y con quien tuvo una hija - crédito @yailinlamasviralreal/Instagram

Visiblemente nerviosa por la pregunta, Yailín no dudó en responder que de tener al frente a la expareja de Anuel le diría que la ama en inglés: “Karol G, I love you”. Asimismo, los locutores presentes en el espacio radial le dijeron que también debería abrir la puerta para una colaboración, haciendo referencia a la barranquillera Shakira con el sencillo TQG.

Esta declaración de amor en público habría sido el punto de quiebre para que la artista deje de lado las rencillas por su anterior relación, sorprendiendo a sus seguidores y dejando algunos comentarios sobre la intervención. Entre los más destacados están: “Bueno, es momento de madurar y saber que mercado hay para todos y que no importan los hombres como Anuel”; “se vienen cositas, una colaboración tal vez de estas dos reinas”; “una lección de humildad, sabiendo que nunca hubo interés en Anuel de parte de Karol G”, entre otros.

La nostálgica publicación de Karol G

Karol G se llevó el premio al mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito" en la 66a entrega anual de los Grammy - crédito Richard Shotwell/Invision/AP

El 17 de septiembre se dio a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy que se llevarán a cabo en diciembre de 2024 y donde los artistas colombianos brillaron por sus múltiples nominaciones. Entre esos se encontraba la colombiana Karol G, que tiene cerca de ocho nominaciones en diferentes categorías como Canción del año, Álbum del año y Grabación del año.

A través de sus redes sociales, la colombiana compartió un emotivo mensaje de su primer Grammy Latino y lo agradecida que se encuentra con sus seguidores como con la academia, por llevarla al lugar en el que se encuentra actualmente con sus trabajos musicales. Esta publicación vino acompañada de una fotografía con el vestido que llevó en color verde esmeralda y que despertó cientos de comentarios, ya que la abertura dejó al descubierto que no llevó ropa interior.

Karol G recordó el primer Grammy Latino que se llevó a casa en 2018 como 'Mejor nuevo artista' - crédito @karolg/Instagram

“Esta es la foto de mi primer Grammy Latino. Hoy recibimos 8 nominaciones y de nuevo estamos en ‘Canción del año’ y ‘Álbum del año’. No pude evitar acordarme de la primera vez que me nominaron y de la primera vez que recibí uno. Me da mucha nostalgia y estas cosas siguen sorprendiéndome un montón. Gracias infinitas a ese amor que ustedes no paran de darle a mi música y de paso a mi corazón. Agradecida por siempre”, escribió.