Taxista barranquillero se hizo viral al convertir su vehículo en una tienda rodante: vende desde dulces hasta preservativos

Esta iniciativa surgió de la necesidad de mejorar sus ingresos ante la competencia creciente en el sector del transporte - crédito Mercado Libre y captura de pantalla video/X

En las calles de Barranquilla, un taxista ha llamado la atención de miles de ciudadanos gracias a su ingeniosa propuesta: convertir su taxi en una tienda rodante.

Armando Montero, que maneja un Chevy 2017, logró fusionar el servicio de transporte con la conveniencia de una mini tienda, creando lo que él ha bautizado como “Taxi tienda”. La combinación de su pasión por conducir y su espíritu emprendedor ha hecho que su vehículo sea mucho más que un simple medio de transporte; se ha convertido en un espacio donde los pasajeros pueden satisfacer necesidades básicas o urgentes, mientras disfrutan de su trayecto por la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La idea ha sido ampliamente elogiada en redes sociales, donde se la considera un ejemplo del espíritu emprendedor colombiano - crédito @daniela.elles_/TikTok

Un negocio nacido de la necesidad

Con más de 30 años de experiencia en el oficio, Armando Montero ha visto cómo la competencia en Barranquilla ha crecido, impactando negativamente sus ingresos. Ante la situación económica, comenzó a buscar alternativas para mejorar sus ganancias. “La idea nace porque yo le regalaba a los clientes dulces de café y veía que era plata perdida. Hasta que una amiga me dijo que mejor los vendiera y le hice caso”, comentó el taxista a El Heraldo, recordando el momento en que decidió iniciar su aventura emprendedora.

Sus mejores clientes son los niños, quienes piden a sus padres que compren productos como leche condensada y papitas - crédito captura de pantalla video/X

Desde ese primer paso, la propuesta ha evolucionado de manera sorprendente. Montero ha ampliado su oferta de venta incluyendo de todo tipo de artículos de víveres, aseo y hasta de droguería. Entre algunos productos se encuentran galletas, dulces, gel para el cabello, jeringas, audífonos, cortaúñas, y hasta pruebas de embarazo. “Ahora la gente me ha seguido dando ideas, así fue como una pasajera me dijo que me faltaban las toallas higiénicas y un muchacho me dijo que me faltaban los preservativos”, añadió al medio citado.

Armando Montero ha tenido pasajeros de diversas nacionalidades, quienes se sorprenden al ver su modelo de negocio innovador - crédito captura de pantalla video/X

La experiencia del pasajero

El “Taxi tienda” ofrece una experiencia única a los pasajeros, habitantes de la ciudad o extranjeros, quienes en su mayoría han considerado un “ingenio costeño” el emprendimiento de Armando Montero, pues mientras son transportados a su destino, pueden hacer compras de productos que, de otro modo, tendrían que buscar en una tienda: “Los niños son mis mejores clientes porque ‘se la montan a los papás’ para que les compren la leche condensada, el chocolate o las papitas”, explicó Montero, que con astucia ha sabido aprovechar la situación para generar más ventas.

Durante el Carnaval, su negocio se disparó gracias a la venta de cervezas, que mantenía frías en su taxi - crédito YoSoyDeMedellin/Facebook

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, pues el ingenio de este barranquillero se ha hecho viral desde que maneja su “Taxi tienda”. Muchos usuarios han elogiado su creatividad y han destacado cómo esta iniciativa refleja el espíritu emprendedor que caracteriza a muchos colombianos.

“Este señor es un genio, prueba de que el colombiano no se vara”, señaló un internauta, aplaudiendo la forma en que Armando ha logrado adaptarse a las circunstancias. Otros comentarios destacaron: “Excelente, la plata está, hay que salir es a buscarla, que le vaya bien Señor”, “Sin miedo al éxito... ni a carulla ni a olímpica ni a dollar city.....”.

Además de vender productos, Armando Montero también ha implementado la venta de minutos a pasajeros que hacen llamadas durante el trayecto - crédito captura de pantalla video/X

Además, Armando ha encontrado en eventos como el Carnaval ude Barranquilla una oportunidad para maximizar sus ingresos. “El mejor ingreso lo tuve en carnavales con la venta de cervezas, porque conservaba las bebidas frías dentro de una cava”, explicó a El Heraldo. Esta capacidad de innovar y aprovechar las oportunidades que se presentan es una de las características que lo hacen destacar entre sus colegas.

Incluso, no se ha detenido solo en la venta de productos: “Yo iba manejando y los pasajeros me decían espérese un momento que voy a hacer una llamada. Yo esperaba a la gente y les cobraba por el tiempo que los esperaba, pero luego no querían pagar. Entonces decidí vender minutos”.