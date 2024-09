Lorelei Tarón brilla como modelo en Bogotá: su nuevo trabajo tiene que ver con Millonarios

La cantante y el delantero están juntos desde el 2007 - crédito @loreleitaron/Instagram

Lorelei Tarón, esposa del futbolista Radamel Falcao, ha encontrado nuevas oportunidades laborales en Bogotá desde su llegada a mediados de 2024. Recientemente, la cantante participó como modelo en la promoción de una línea de ropa alusiva a su esposo, lanzada por el club Millonarios.

Esta colección de ropa, que incluye buzos y camisetas para mujer, ha tenido una gran demanda entre los aficionados del conjunto capitalino, que viene en alza en los últimos encuentros de la Liga BetPlay Dimayor.

Millonarios FC lanzó hoodie para mujer con Lorelei Tarón como modelo

La familia de Falcao ha estado involucrada de diversas maneras con el club desde que el delantero colombiano cumplió su sueño de jugar en el Embajador. En esta ocasión, Lorelei Tarón modeló un buzo blanco con detalles alusivos al jugador samario, destacando su carisma y experiencia en el mundo del modelaje.

Cabe mencionar que la pareja del goleador histórico de la selección Colombia ha trabajado como modelo para diferentes marcas textiles desde su llegada a Bogotá, lo que le ha permitido encontrar beneficios laborales en el país.

La línea de ropa de Millonarios dedicada a Falcao es creada por la propia marca del club, independiente de la marca que patrocina y fabrica las prendas de competencia y entrenamiento. Su costo es de 194.900 pesos. Esta estrategia ha resultado exitosa, ya que las prendas han sido muy solicitadas por la hinchada, lo que ha llevado al club a renovar constantemente el stock y a introducir nuevos diseños.

Desde su llegada a Bogotá, Lorelei Tarón ha aprovechado su experiencia en el modelaje para colaborar con diversas marcas, lo que ha contribuido a su integración en el entorno laboral colombiano. Su participación en la promoción de la línea de ropa de Millonarios no solo resalta su vínculo con el club, también su capacidad para adaptarse y prosperar en nuevos contextos.

La nueva colección también incluye prendas para hombres, en las que Radamel Falcao aparece en la tienda oficial del club luciendo los hoodies, que llevan su nombre.

Lorelei confesó que es lo más difícil de vivir en Colombia

Durante una entrevista en el pódcast Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, la argentina dijo que el apoyo de la familia fue clave para la llegada del delantero a Millonarios, equipo del que es abiertamente hincha.

“Ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que ‘Falca’ es hincha desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Teníamos ese anhelo en el corazón de venir algún día a Colombia y es muy bonito mostrarles a los niños de la cultura y de la gente, de donde es su papá”, afirmó Tarón.

Y agregó: “Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’ Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”.

La esposa del ‘Tigre’ también se refirió a lo complicado que es movilizarse en la capital de la República: “El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia… están disfrutando mucho”.

No obstante, Tarón dejó claro que se siente muy a gusto viviendo en país que vio nacer a Radamel Falcao García: “Yo nunca había vivido en Colombia. Siempre venía por dos o tres días, de paso. Ahora que estamos viviendo acá estamos muy contentos y es bonito que los niños vivan esto”.