Jorge Rausch vuelve a sorprender: el chef mostró nuevos resultados de su rutina de ejercicio

Jorge Rausch, el conocido chef colombiano y juez de MasterChef Celebrity, ha revelado a sus seguidores que, además de la cocina, tiene otra gran pasión: el entrenamiento físico en el gimnasio.

En su cuenta oficial de Instagram que tiene cerca de 1,6 millones de seguidores, Rausch ha compartido imágenes que muestran los resultados de su dedicación al ejercicio, destacando el crecimiento de los músculos de su espalda y brazos.

El chef compartió más avances de su rutina de ejercicio

Rausch ha estado entrenando con disciplina durante varios años, y en la descripción de una de sus publicaciones recientes, recordó a sus seguidores el tiempo que lleva en esta rutina, agradeciendo también a sus entrenadores por su apoyo.

La cantante Adriana Lucía, ganadora de una edición de MasterChef Celebrity, comentó en la publicación del chef, destacando que los resultados se deben a la “disciplina y constancia”.

El chef no solo se enfoca en su apariencia física, sino que también valora mantener un buen estado de salud, independientemente de su edad. A través de sus redes sociales, Rausch comparte algunas de sus rutinas de ejercicios y los resultados obtenidos, motivando a sus seguidores a seguir un estilo de vida saludable.

“4 años de ejercicio 🏋️ y los resultados son como se ven 💪🏼🦵🏻❤️Yo no sé pero me siento demasiado orgulloso de lo que he logrado a los 54 añosQue opinan ustedes? Leo sus comentarios @bigenics @iamivanmorris gracias por el apoyo el acompañamiento y la paciencia 🫶🏻”, escribió Rausch desde su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales le han recordado que también debe prestar atención al entrenamiento de sus piernas, ya que no se ven tan desarrolladas como sus otros músculos. A pesar de estos comentarios, muchos lo felicitan por sus cambios y reconocen que el entrenamiento físico no solo contribuye a la salud física, también a la mental y emocional.

“Y pierna pa cuando???😂”.

“Más allá de “como se ve” es el “como se siente” y entrenar siempre dará excelentes sensaciones 💪 saludos crack”.

“La gente que comenta sobre las piernas no ve sus historias, hace y bastante pero como ustedes no levantan ni un lápiz no saben lo complejo que es”.

“Felicitaciones!!!!!!❤️🙌🔥💪 Se nota la disciplina y el compromiso!! Si esos son tus resultados a nivel físico, imagínate tu interior!!”.

“Pues mi hermano a tu edad ahí más de uno que parece una morsa tu estás es Melo ,eso es parte del amor propio🔥”.

“usted me parecía buena gente y ahora me da miedo jajjjj. TieneTrícep en el trícep. Como vas bro. ?”.

Novia de Jorge Rausch mostró como quedó su rostro tras un retoque estético

Nathalie Monsalve, la novia de Jorge Rausch, compartió en sus redes sociales con sus seguidores que tuvo que someterse a una corrección facial luego de sufrir complicaciones por un mal retoque estético que se realizó hace tres años en Estados Unidos.

“Hace como tres años me puse ácido hialurónico en Miami con una persona que realmente no conocía su trabajo, y aquí en las comisuras de la boca tengo una migración y parece que tuviera bigote”, dijo la generadora de contenido.

Nathalie explicó en el clip que tuvo que recurrir a su hermano que es experto en estética facial para corregir dicha imperfección: “Hoy vine al consultorio de mi hermano, porque él me va a diluir esas zonas que se ven extrañas, vamos a tratar de no comprometer el labio como tal, sino solo la zona que está migrada”, dijo la novia de Jorge Rausch tras lo sucedido con el tratamiento estético.

