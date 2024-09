Autoridades buscan a un hombre que tropezó violentamente a una mujer en plena calle

Cámaras de seguridad captan brutal ataque en Minuto de Dios. Autoridades piden ayuda de la comunidad para identificar al agresor - crédito @RotteenApple / X

Bogotá se encuentra en alerta tras la difusión de un video que muestra a un hombre atacando violentamente a una mujer en la calle. El incidente ocurrió el sábado 21 de septiembre en el barrio Minuto de Dios, en la localidad de Engativá. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran al agresor, vestido con una cachucha negra y un saco gris, propinando una fuerte patada a la víctima, quien cae al suelo y sufre una fractura en la muñeca.

A pesar de la gravedad del ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que no se ha presentado una denuncia formal. Según el medio de comunicación El Tiempo, las autoridades están trabajando para localizar tanto a la víctima como al agresor con el fin de iniciar la investigación correspondiente y esclarecer los hechos.

El video del ataque se ha viralizado en redes sociales, generando una ola de reacciones. Un usuario comentó: “Yo vivo ahí, en el barrio Minuto de Dios, y sé quién es esa persona. Es un hombre que se la pasa durmiendo en la calle, su familia vive por ahí, pero él hace muchos años consume drogas y duerme en la calle. Antes no atacaba a nadie, pero últimamente se ha puesto muy violento”. Otro internauta expresó su indignación: “Qué es este horror! Miserable HP con toda la sevicia entra a hacerle daño a la señora. Gente mal nacida horrible, enfermos están! Ojalá den con él! Espero que la señora se recupere pronto y recupere además la confianza en una ciudad que cada vez es más hostil”.

Las autoridades de Bogotá trabajan para localizar tanto a la víctima como al agresor - crédito @RotteenApple / X

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar al agresor. Mientras tanto, la situación ha puesto en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en las calles de Bogotá y la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos.

Un hecho similar en Tunja

El anterior caso trae a memoria el de Ángela Yomara Pérez Araque, conocida como Xiomara, quien sembró pánico en Tunja, Boyacá, con una serie de ataques con cuchillo a transeúntes sin razón. A pesar de haber sido capturada en múltiples ocasiones, las autoridades la liberan rápidamente, permitiendo que continúe con sus agresiones. En una ocasión, un hombre fue atacado en el rostro mientras caminaba por el centro histórico de la ciudad, resultando herido y necesitando atención médica.

Según declaraciones de la víctima al medio local 7N Noticias, el ataque fue inesperado y sin motivo aparente. “No la reconocí, de un momento a otro sentí el impacto en la cara, no me pidió dinero ni me amenazó. Me dio una puñalada a la altura del ojo. Afortunadamente, logré voltear la cara y me agredió en la sien. Hasta que esa persona no le quite la vida a alguien, las autoridades no van a hacer nada”, expresó.

Mujer atacaba a cuchillo a transeúntes en Tunja - crédito redes sociales

De Xiomara se supo que ha sido hospitalizada en centros de salud mental en Bogotá y Bucaramanga, según informó la Secretaría de Salud a El Tiempo. Sin embargo, al salir de estos centros, deja de tomar su medicación, lo que provoca que vuelva a realizar estos ataques. Un uniformado comentó que la mujer ha sido judicializada en al menos diez ocasiones, pero la Fiscalía la libera rápidamente.

La mujer, que deambulaba con una apariencia de habitante de calle y una cobija encima, ataca a los transeúntes cuando menos se lo esperan. Tan solo cinco días antes del último incidente, había atacado a otro hombre en el rostro, y nuevamente fue capturada y liberada poco después.