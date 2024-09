Tribunal transicional reabre polémico caso de falsos positivos en Acevedo: comparecientes acordaron versiones para inculpar a un subteniente

De acuerdo con el militar, hubo un complot que quiso incriminarlo en el delito contra Vela - crédito Diego Pineda/Colprensa y JEP

El subteniente del Ejército Juan Carlos Araque fue absuelto por la justicia ordinaria en un caso de falsos positivos y luego acusado nuevamente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Semana, la acusación ante el tribunal transicional podría ser un falso positivo judicial.

El caso comenzó el 26 de julio de 2006, cuando José Lizardo Vela, un jornalero de 34 años, murió durante una operación militar en la vereda Bellavista, en Acevedo (Huila). Inicialmente, se informó que Vela había fallecido en un cruce de disparos y que portaba un arma de fuego, pero luego se descubrió que todo era un montaje. Familiares y amigos de Vela denunciaron que él no tenía vínculos con grupos ilegales y que se dedicaba únicamente a trabajar como jornalero.

El primer informe de Policía Judicial no dejó vínculo alguno de Vela con estructuras criminales, este tampoco tenía denuncias ni procesos disciplinarios y nunca hubo información de inteligencia sobre presencia de las Farc para aquel entonces.

Sin embargo, años después, un grupo de soldados fue imputado por la muerte de Vela. Entre los acusados se encontraba el subteniente Araque, quien fue absuelto por la justicia ordinaria. La JEP reabrió el caso y Araque fue nuevamente acusado, pero en esta oportunidad, en ese grupo también estaba el teniente Carlos Andrés Mahecha, que para la época de la muerte de Vela era el comandante de la Compañía Berlín, del Batallón Magdalena. En la lista de involucrados también entraron los militares Vicente Osorio, Wilson Rodallega y Sandro Trujillo.

Fue entonces cuando el nombre del subteniente Juan Carlos Araque apareció en un informe judicial como el responsable de firmar una consignación de 1.000.000 de pesos para el pago de la información que llegó sobre la víctima del falso positivo. En esa época, Araque era oficial de inteligencia del Batallón Magdalena.

Las investigaciones revelaron que Vela, el supuesto guerrillero, no tenía deudas ni problemas con nadie, por lo que en teoría no existía un móvil para asesinarlo

Según Semana, la acusación ante la JEP podría haber sido fabricada, ya que se revelaron audios en los que comparecientes se ponían de acuerdo en sus versiones para inculpar al subteniente.

El montaje en cuestión

Juan Carlos Araque, un subteniente involucrado en las investigaciones por falsos positivos en Colombia, asegura que fue incriminado injustamente por sus compañeros. Según el medio mencionado, Araque presentó grabaciones ante la Fiscalía que demuestran un acuerdo para acusarlo falsamente. En estos audios, Riveros, comandante del pelotón motorizado, admite haber mencionado a Araque en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) “por ser jefe”, aunque no lo era. Además, el teniente Mahecha, encargado de la compañía involucrada en la muerte de un jornalero, reconoce que Araque no fue quien llevó a la víctima al lugar de los hechos.

“En la noche no fue usted el que fue a llevar a la víctima. La víctima la llevó uno de los hermanos que eran guías de ese batallón, que eran dos hermanos”, confesó Mahecha, entonces comandante de la compañía que mató a Vela, en un audio que no ha sido tomado en cuenta.

Araque denunció a Mahecha ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, argumentando que las versiones falsas de Mahecha fueron suficientes para que la JEP emitiera decisiones judiciales en su contra. Este caso es parte de las investigaciones sobre falsos positivos en el país, un tema que ha generado gran controversia y atención mediática.

La JEP asegura que Araque nunca fue absuelto por la Justicia Ordinaria

El abogado Víctor Mosquera comenzó a revisar el proceso hace unos meses y encontró varias inconsistencias, como la asesoría del abogado Ramírez en un momento en que Araque atravesaba por una situación mental compleja debido al fallecimiento de un familiar cercano, sobrecarga laboral y falta de tiempo para atender el proceso en la JEP. Mosquera ha llevado el caso ante el relator de Naciones Unidas para justicia transicional, buscando corregir las mentiras que han afectado a su cliente.

La JEP respondió a Semana que Araque no había sido absuelto en la justicia ordinaria y que fue investigado, aunque las investigaciones no avanzaron más allá de los ejecutores materiales. La JEP también afirmó que Araque siempre tuvo un abogado de confianza durante su aceptación de responsabilidad y que los audios de los comparecientes que se retractaron de los señalamientos en su contra no fueron tenidos en cuenta porque se dieron “por fuera del registro oficial de la oficina de Comunicaciones de la JEP”.

En medio de la denuncia de Araque, la JEP ahora estudia si cambia su situación para que se adelante un proceso de juicio adversarial para determinar su responsabilidad. Desde la JEP explicaron que esta situación podría terminar en una condena de hasta 20 años de cárcel. La denuncia de Araque sugiere que podría tratarse de un falso positivo montado dentro de la misma JEP, por comparecientes que se pusieron de acuerdo y amañaron sus versiones.