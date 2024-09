Esposa de Ómar Murillo confesó cómo mantienen la llama de la pasión encendida en su relación: “Con jugueticos”

Ómar Murillo y Koral la 'Diva' hacen uso de la creatividad para mantenerse activos sexualmente - crédito @bola8actor/Instagram

La creadora de contenido Koral la ‘Diva’ aprovechó la fecha de Amor y Amistad para desvelar a Infobae Colombia cuáles sus trucos y rutinas para llevar una relación sana y exitosa con el actor Ómar Murillo con el que cumplió 16 años de matrimonio y al que aseguró enamora cada día. “Hay que probar cosas y salir de la monotonía. Los juguetes cumplen un rol importante”, mencionó.

La también cantante compartió cómo hace para que la llama de la pasión entre ellos permanezca encendida y, reveló la forma en la que enfrentan las tentaciones y la infidelidad. “El que no haya pecado con la mirada o el pensamiento, está mintiendo”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lo primero que detalló Koral la ‘Diva’ es aquello que funciona como base en su relación con Ómar Murillo, pues afirmó que a partir de ahí construyen el resto de cosas que los complementan. “Tener un buen sexo es primordial. Luego, es clave permitirse jugar, escuchar al otro para no caer en lo mismo de siempre, el uso de ‘ayuditas’ extra y la creatividad aporta diversión. Aunque no lo crean, el diálogo es super importante, conversar sobre lo que nos gusta y lo que no”, describió.

Koral la 'Diva' reveló cómo hace para mantener a Ómar Murillo enamorado - crédito Infobae Colombia

Sin embargo, para la cantante de música tropical y popular aparte de no dejar apagar la chispa, también es indispensable generar confianza para poder sentarse a charlar sobre las fallas que empiezan a aparecer. “Les puede parecer mentira, pero hay que ser amiga y asimismo honesta, una mujer sabía saber cuando hay que sentarse a conversar”, añadió a Infobae Colombia.

Una de las fechas más esperadas del año por la pareja después de la navidad es la fecha de los enamorados, razón por la que su celebración no falla en el calendario y suelen hacerlo a solas, fuera de la casa y sorprendiéndose el uno al otro.

“A Ómar le gusta mucho que yo sea perfeccionista, que soy leal y auténtica, a él le encanta que yo diga las cosas sin filtro. Él es muy espiritual y por eso ama verme orar, compartimos la sensibilidad de ayudar. Un ser humano debe ser fiel, pero al mismo tiempo tener sus propios sueños para inspirar a su pareja”, mencionó.

Koral la 'Diva' describió las claves para una relación exitosa con Ómar Murillo - crédito Infobae Colombia

No obstante, en su relación Ómar también hace sus esfuerzos permanentes, de acuerdo con lo que relató Koral, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia tiene varios detalles con ella que se han convertido en prácticamente un ritual en su cotidianidad: “Él todos los días me canta una canción a la hora de levantarnos, por eso siempre es el que se despierta primero. Ómar es muy especial, cada dos días me compra un peluche sin falta, es honesto y muy honesto. Comparte conmigo el amor por los animales y la familia, él tiene más de 15 sobrinos y a todos los trata con mucho amor”.

Koral Koral la ‘Diva’ afirmó que perdonaría una infidelidad

El tema de los ‘cachos’ ha rondado la relación de la pareja de actores, pues ambos son figuras públicas que han tenido que aprender a convivir con la admiración del público, las propuestas indecentes que no faltan en el medio y, los mensajes provocadores de algunos seguidores, sin embargo la influencer con la que Ómar Murillo se casó al primer mes de haber iniciado su noviazgo y con la que convive desde el tercer mes de relación hasta la fecha no le ha faltado al respeto en ese sentido.

Koral la 'Diva' confesó si en su relación con Ómar Murillo ha existido infidelidad - crédito Infobae Colombia

“La dignidad y el respeto en una mujer debe estar por encima de cualquier amor. Si descubro que me fueron infiel simplemente recojo mis cosas y chao. Sin pelea, le digo: te amo, te perdono, pero no puedo estar más a tu lado”, enfatizó.

Sin embargo, asimismo aseguró que no es una mujer celosa, pues sabe que la belleza es para admirarla y que en el entorno en el que trabajan tanto ella como su esposo están expuestos a la tentación.

“Los ojos se hicieron para mirar y yo que en el algún momento todos hemos sido infieles con la mirada o con el pensamiento, pero de ahí a llegar al acto no, nunca he lo hecho porque soy honesta con mi amado esposo Ómar Murillo y espero lo mismo de su parte”, agregó en su entrevista con Infobae Colombia dejando claro que no le gurdaría rencor a su pareja por ponerle los ‘cachos’ pero si pondría fin a su relación.

Ómar Murillo y Koral la 'Diva' nunca se han sido infieles - crédito @bola8actor/Instagram