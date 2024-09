Miguel Uribe lanzó sablazo a Gustavo Petro: “Es valiente para congraciarse con los criminales y cobarde para proteger a los colombianos”

Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro protagonizaron un nuevo rifirrafe en redes sociales - crédito Jesús Avilés/Infobae

Luego de los señalamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que se despachó el jueves, 19 de septiembre, contra algunos políticos de la oposición, entre ellos los senadores Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, además del expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, uno de los mencionados por el jefe de Estado decidió responderle al jefe de Estado. Y lo hizo por medio de redes sociales al reencauchar un fragmento de una de sus recientes entrevistas.

“Un senador mostraba un video donde veía asombrado cómo una señora sale a trabajar a las 4 o 5 de la mañana. Y decía: ‘Si el presidente lo hiciera...’. Pues esa no es una demostración de una buena sociedad, sino de cómo han llevado al pueblo trabajador a la esclavitud en Colombia”, dijo Petro en su discurso, en el que hizo mención de la pieza audiovisual con al que el congresista Miguel Uribe Turbay lanzó su intención de ser candidato presidencial de cara a los comicios del 2026.

En otro de los apartes, Petro recordó el lazo familiar del congresista con el expresidente Julio César Turbay y cómo, según él, ejercía represión contra los opositores. “Pero él asombrado, el senador uribista, Uribe, que ya no me acuerdo del orden de las palabras, pero es que el orden de los factores no altera producto, da lo mismo Uribe o Turbay, eran la misma vaina, echaban el mismo rejo a los trabajadores y metían en la cárcel a los jóvenes, igualito”, expresó el mandatario.

El presidente Petro utilizó un discurso en la plaza de Bolívar para desafiar las críticas de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia de la República/YouTube

Dura respuesta de Miguel Uribe Turbay a Gustavo Petro

Ante estos señalamientos del primer mandatario, el senador del partido Centro Democrático, que sería el principal adversario de María Fernanda Cabal en la lucha por ser el aspirante único de esta colectividad, publicó en su cuenta de X un fragmento de una de sus más recientes entrevistas: la que concedió a la periodista española Eva Rey, en el espacio Desnúdate con Eva, en el que, además de contar cómo va la correría por Colombia, también lanzó duros calificativos a Petro.

“Colombia hoy está sufriendo por un Gobierno absolutamente indolente e incapaz. Petro es valiente para congraciarse con los criminales y un cobarde para proteger a los colombianos”, expresó en el mensaje en la red social con el que dio a conocer este video, con el que quiso lanzar un mensaje en concreto sobre los riesgos de prolongar un periodo progresista en Colombia.

Con este mensaje, Miguel Uribe se refirió a sus preocupaciones con respecto al mandato del presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelUribeT/X

Luego, contó cómo está viajando a diferentes ciudades del territorio nacional. “Estoy permanentemente recorriendo Colombia porque lo que veo es que la gente está sufriendo. Colombia hoy está sufriendo”, expresó el senador, ante el interrogante de la comunicadora sobre los motivos por los cuales decidió emprender este camino, a la par de su ejercicio como legislador, en el que es uno de los hombres fuertes de los sectores contrarios al Ejecutivo.

Acto seguido, no dejó pasar la ocasión para arremeter contra el presidente. “Un Gobierno absolutamente indolente e indiferente con los problemas de los ciudadanos. Y la respuesta es concreta: a Petro le está yendo mal, y a Colombia le está yendo mal. Y claro que le doy duro a Petro, pero no con argumentos personales, sino, por el contrario, con el absoluto compromiso de que yo quisiera un Gobierno que solucionara los problemas que hoy hay”, afirmó el congresista.

En diálogo con la periodista Eva Rey, el senador Miguel Uribe Turbay se refirió a los riesgos que causaría que el proyecto político de Gustavo Petro se prolongara - crédito @MiguelUribeT/X

Y, frente a si existe preocupación ante los dos años que quedan del Gobierno Petro, el senador no ocultó su angustia. “Mucho. Gustavo Petro en dos años ha hecho muchísimo daño y va a seguir haciendo daño. A mí me sorprende que hay personas que confiaban que Petro podía ser bueno. ¿Pero por qué? Si ya lo conocíamos. Lo llevamos viendo años, pero soy optimista: le vamos a poner punto final en 2026”, refirió el congresista, en este lapso del diálogo con la periodista ibérica.

Antes, de forma breve, comentó, justo cuando Petro sacaba pecho de sus virtudes para, en vez de madrugar, trabajar de noche: “¿Noctámbulo?”, se cuestionó Uribe Turbay, acompañando su mensaje con unos emojis de un vaso de licor, como si sugiriera un consumo desmedido del mandatario. Este apunte también tuvo reacciones, entre quienes rechazaron la insinuación y los que la encontraron adecuada.

Con este particular mensaje, el senador Miguel Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro sobre su afición a la vida nocturna - crédito @MiguelUribeT/X