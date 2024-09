La extraña desaparición de un canadiense que reside en Colombia, su pareja cree que lo drogaron para robarlo

El hombre había viajado hasta su país de origen para visitar a su familia - crédito IA

Un hombre de origen canadiense, identificado como Kenneth Porter, que reside en Colombia desde hace varios años, se encuentra desaparecido desde el 1 de septiembre de 2024. Su pareja sentimental, con quien vive en la vereda El Cocuyo, del municipio de Cocorná (Antioquia), denunció este extraño caso.

La mujer, quien por seguridad decidió no revelar su nombre, habló con El Tiempo y aseguró que “él se fue por un mes a visitar a sus papás en Canadá y quedó de llegar al país como entre el primero y el 2 (de septiembre). El primero, que fue domingo, hablamos y me dijo ‘en dos días estoy en casa’ y desde eso no volvió a contestar el teléfono”.

De acuerdo con ella, el hombre salió de Colombia el 29 de julio de 2024, sobre las 6:00 a. m., desde el aeropuerto de Rionegro (Antioquia), hizo escala en Bogotá y llegó finalmente al país norteamericano.

Desde que el extranjero se fue del país, mantuvo una comunicación constante con la mujer, con llamadas y fotos, un hecho que causa más intriga en esta situación. Por el momento, no hay claridad de lo que pasó, su pareja desconoce los datos de su vuelo de regreso; sin embargo, cree que sí llegó a Colombia, debido a que las llamadas a su número telefónico entraban con normalidad.

La pareja sentimental del canadiense afirmó que dos días después del último contacto que tuvo con Porter, se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, que realizó averiguaciones con Migración Colombia.

Le dijeron que tenía que ir de manera personal a las oficinas de Migración en Rionegro, o contactarse con la Cancillería para verificar que este hombre no estuviera deportado; según ella, jamás le contestaron.

“Cuando el paro se levantó yo fui al aeropuerto de Rionegro a Migración, pero el muchacho que estaba ahí no me atendió, me dijo que él no podía dar esos datos a cualquiera, que tenía que ser una autoridad como la Fiscalía”, indicó.

Posteriormente, fue hasta la Fiscalía en Medellín, donde tampoco le pudieron brindar información debido a que no es una familiar directa o su esposa legal. Por otro lado, el medio anteriormente mencionado se comunicó con la entidad, que aseguró que “hasta ahora no aparece denuncia por desaparición del extranjero”, mencionando que debería de ser atendida sin importar las circunstancias.

La mujer se refirió a la familia de su pareja, argumentando que “tampoco he podido contactarme con ellos, (...) él se comunicaba con ellos por Skype, los conozco por videollamada, pero no tengo su teléfono”. Ella afirma que el extranjero aprovecharía su visita para enseñarles a utilizar la aplicación de mensajería WhatsApp.

Ella no cree que Porter se encuentre secuestrado, ya que de ser así la habrían llamado para pedir algún monto de dinero. Su preocupación es que “pudieron echarle escopolamina o una de esas drogas, y de pronto fue tanta que me da miedo que esté deambulando por las calles y no recuerde el camino”.

Relató que se conoció con su pareja hace aproximadamente ocho años en Envigado, lo describió como una persona muy dedicada, que es amante de la naturaleza y de los animales, además de ser un hombre respetuoso y tranquilo, apreciado por todos los que lo conocen.

“Si alguien lo ve, le puede decir que lo estoy buscando desesperadamente, que no sé dónde está”, añadió. La persona que tenga alguna información acerca del paradero de este extranjero que desapareció en extrañas circunstancias, debe comunicarse con las autoridades, quienes se encargarán de esclarecer los hechos.