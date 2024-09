En video: piden capturar a joven que quedó grabado golpeando a su perro dentro de un ascensor en un conjunto residencial en Bogotá

Los hechos se produjeron la tarde del jueves 19 de septiembre de 2024, luego que el animal se orinó dentro del elevador - crédito @pasa_enbogota/Instagram

Un caso de maltrato animal se conoció la mañana del viernes 20 de septiembre de 2024 en Bogotá, luego que en redes sociales y en grupos de mensajería instantánea se conoció el video en el que se evidencia cuando un joven golpea a su mascota, un perro de raza pastor alemán.

Según lo que se alcanza a apreciar en el video, tomado del equipo de videovigilancia del mismo conjunto residencial donde se produjo la agresión del animal de compañía, los hechos ocurrieron en una zona de apartamentos de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital.

Justo cuando el reloj marcaban las 5:43 de la tarde del jueves 19 de septiembre se observa cómo el hombre ingresa con el perro al ascensor, y durante los segundos que duró el descenso, el animal se mostró inquieto y en un punto no pudo aguantar más y terminó orinándose dentro del elevador.

La reacción del dueño del animal de compañía fue todo menos empática y terminó golpeando al pastor alemán en varias oportunidades, tras darle patadas, provocando temor en el animal, que como se puede observar en el video, recoge su cola entre las piernas y baja sus orejas, señales inequívocas de que un perro se encuentra con miedo y en estado de sumisión.

Seguido a los golpes, la puerta se abre y el residente sale junto su mascota, que temeroso no tiene más opción que ir a su paso.

Debido a esta reacción que han calificado en redes sociales como “miserable”, varios internautas dejaron sus mensajes de rechazo en contra de la acción que realizó el hombre, y solictaron de inmediato la intervención de la Policía, la alcaldía local de Fontibón, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y hasta la Fiscalía.

En redes sociales han pedido que se haga justicia en este caso de maltrato animal y que el caso no quede impune - crédito @pasa_enbogota/X

No le perdonaron en redes sociales haber agredido al pastor alemán

Este caso ha causado el repudio de los amantes de los animales, que no avalaron el comportamiento del amo de la mascota, que evidenció no tener paciencia, según lo que dijeron algunos usuarios en la red social X.

“El perrito se nota inquieto, estaba que se orinaba, ¿cuánto tiempo llevaría aguantando? Esa clase de bestias no deben tener perritos”; “Mi perrita una vez, enferma; se hizo en el centro comercial (había entrado por una emergencia) fui y deje impecable el lugar. Este hp, le pega al perrito, pero seguro llegó a su casa y dejó el problema en manos de las señoras del aseo”, comentaron dos de las decenas de internautas que etiquetaron en la publicación a la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), reconocida por ser una activista y defensora por los derechos de los animales.

“Pobrecito 💔💔💔💔 a cualquiera le puede pasar, se nota que es un cachorro aún y no puede aguantar mucho. Tan solo fue un accidente. Si no saben cuidar, tener paciencia, respetar y amar a un animal, mejor no lo tengan. Ellos no son accesorios, son seres vivos que sienten 😭”, comentó otra de las personas que demostró su rabia luego de ver la grabación.

Incluso, hasta la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, reconocida por dirigir la sección de mascotas del noticiero, y ser una defensora férrea de los derechos de los animales, también fue etiquetada, con el fin de que al hacer más visible este caso las autoridades le preste la debida atención y así puedan dar con el agresor y el can.

Estos son los pasos que puede seguir para denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá - crédito sitio web Alcaldía Mayor de Bogotá

“Entiendo que sea una situación que dé rabia... pero qué saca uno con maltratar a un animalito que no tiene la culpa de hacer sus necesidades en cualquier lugar¿? Si uno no tiene la paciencia suficiente para hacerse cargo de ellos, mejor no tenerlos.😕”, cerró otra de las usuarias que dejó su impresión en la publicación desde la cual se hizo visible este caso de maltrato animal.