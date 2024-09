Tiktoker paisa revive el debate sobre las diferencias de la capital del país y Medellín: “Factos de Bogotá”

El video se volvió viral y muchos criticaron al antioqueño por sus declaraciones - crédito danielbajoelpalmar/X

Un joven paisa, identificado como David, se viralizó recientemente en la red social TikTok, donde subió un video en el que compara a ambas ciudades. La publicación fue hecha el 16 de septiembre de 2024 y titulada como “Factos de Bogotá”, que quiere decir datos o verdades a partir de una opinión personal.

El video cuenta con miles de reproducciones, comentarios y recciones, por lo que desató una ola de reacciones en redes sociales que generaron controversia ante la eterna rivalidad que ha existido entre las dos principales ciudades de Colombia.

El joven hizo críticas tanto a Bogotá como a Medellín, asegurando que el aeropuerto El Dorado de Bogotá es el único “decente” del país y describió a los demás como “terminales de buses con vuelos”. Además, mencionó que considera más altos los precios en Medellín en comparación con Bogotá. “Medellín está tan caro que estar en Bogotá ya es barato”.

Medellín es una de las ciudades más reconocidas por su organización y tecnología - crédito Alcaldía de Medellín

El joven también elogió la oferta gastronómica de la capital colombiana, pero no perdonó a los restaurantes de Medellín que, según su pensamiento, priorizan la apariencia por encima de la calidad: “Lo que pasa en Medellín es que hay restaurantes para que las bendecidas se hagan selfies con humo y por eso te cobran un millón de pesos”.

En contraste, David no dejó pasar la oportunidad para criticar algunos aspectos de Bogotá, particularmente el comportamiento de los conductores de servicios como Uber y taxis, acusando que “siempre están a punto de chocarse”. Además, criticó la atención en los bancos capitalinos.

A pesar de las críticas, David confesó que disfruta de su tiempo en Bogotá y valora lo que la capital ofrece: “La pasamos muy bien en Bogotá, es una chimba. Hay demasiada multiculturalidad acá. Para todos hay espacio acá y la comida es deliciosa”, expresó.

Bogotá se destaca por ser una de las ciudades con más oportunidades a nivel laboral - crédito Instituto Distrital de Turismo

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos de los internautas demostraron su apoyo a todo lo dicho por el creador de contenido: “Que bacano ver a un paisa, hablando bien de Bogotá, yo conozco muy poco Medellín, y me parece una ciudad espectacular, pero da pereza que muchos paisas piensen que es lo único bueno que tiene Colombia”, dijo uno de los usuarios de la red social.

Para la sorpresa de los capitalinos, no solo los habitantes de la ciudad se pronunciaron sobre estas declaraciones, pues otros antioqueños respondieron de forma positiva: “Soy paisa, pero me gusta el tema de multiculturalidad de Bogotá, no todo en la vida es fiesta y reguetón”.

La publicación generó una fuerte reacción de los usuarios, tanto defensores de Bogotá como de Medellín, por lo que David tuvo que publicar un segundo video en el que respondió a las críticas recibidas, especialmente aquellas dirigidas a su acento y recibió apoyo de los usuarios de esta plataforma digital: “Mijo, lastimosamente en Colombia hay demasiado regionalismo, aún no tenemos una identidad como país. Todo mi apoyo a esto que dice en el video”.

El joven respondió con un mensaje de calma y pidió no pelear por las ciudades, pues las dos tienen mucho que ofrecer - crédito danielbajoelpalmar/X

Ante la polémica, David reflexionó sobre la rivalidad entre ambas ciudades, confesando que él mismo antes participaba en esa “guerra”, pero ahora valora la amabilidad de la gente tanto en Bogotá como en Medellín y otras ciudades del país por lo que fue enfático en hacer un llamado para evitar este tipo de comentarios y peleas sin sentido: “Ya no más con esa guerra”, dijo el joven tiktoker, que cuenta con casi 60.000 seguidores.

La competencia entre las urbes sigue latente, no solo en la red social, sino en cada una de las ciudades, pero son más las personas que creen que los dos lugares tienen mucha historia y sitios que vale la pena conocer: “Se pelean por quién es mejor y las dos ciudades son una chimba”, opinó otro internauta.