Joven pidió ayuda para encontrar a su abuela desaparecida hace más de 20 años: “Nos dijeron que la vieron hace dos semanas”

Su familia sigue buscándola tras 20 años - crédito @urcuteprincess_0 / TikTok

La esperanza de la familia Bedoya por encontrar a su abuela sigue intacta, a pesar de que han pasado dos décadas desde la última vez que tuvieron contacto con ella.

Así lo dio a conocer en un emotivo video la creadora de contenido Luna Sofía, identificada en redes como @Sunflowersofi_1, en un nuevo intento por descubrir qué pasó con la madre de su madre, luego de dejar Bogotá en busca de un trabajo.

“Si hay algo que yo admiro de mi mamá y de mis tíos es la capacidad que tuvieron de seguir con sus vidas (...) mi abuela, Lucero Bedoya, está desaparecida”, lamentó.

“Mi familia es campesina, ellos vivieron toda la vida de estar labrando la tierra y, para nadie es un secreto, que en los años 2000 hubo un conflicto armado gigante en Colombia y mi familia fue una de las afectadas. Gracias a eso llegaron a Bogotá desplazados por la violencia, un mes antes de que yo naciera, y la situación no era la mejor, porque era una ciudad que no conocían”.

Con su alcance en redes pretende descubrir qué pudo haberlo ocurrido - crédito @urcuteprincess_0 / TikTok

Pasaron unos meses y no todos lograron conseguir empleo, entonces, la abuela de Luna, acostumbrada a las labores del campo, logró conseguir un contacto que la referenció con un amigo y este le ofreció trabajar en el Meta.

“Para mi abuela ese no fue un problema porque ella, como siempre, trabajadora hasta que no más. Entonces le dijo a su pareja sentimental que viajaran juntos y él aceptó. El trabajo era en una finca, pero, aparte de eso, no sabemos mucho más. La cosa es que del día en que salió rumbo a su nuevo trabajo y hasta el sol de hoy no volvimos a saber de mi abuela”.

De la misma manera, la familia de su acompañante jamás volvió a saber sobre él; lo que inició una serie de denuncias por desaparecimiento ante las autoridades competentes que, sin embargo, no lograron obtener mucha más información de la que ambas familias ya tenían.

Una mujer sostiene fotografías de personas desaparecidas por causa del conflicto armado interno en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“Desde la primera denuncia han pasado cerca de 20 años, pero con el tiempo fueron apareciendo personas que nos dijeron haberla visto, personas que la conocían (...) a mediados de agosto pasó nuevamente, nos dieron la misma información y siento que mi alcance en redes sociales podría ayudar, porque crecí viendo a mi familia muy triste”.

Tiempo para imaginar los peores escenarios han tenido de sobra: “No sabemos absolutamente nada si está bien, si está mal, si le pasó algo o si, simplemente, quiso irse”. Sin embargo, insisten en que algo pasó porque su pareja sentimental jamás volvió a contactarse con la familia.

Fotos de personas desaparecida en Colombia - Fernando Vergara / AP

¿Cuántas personas seguían desaparecidas para cuando ocurrió el último cambio de dirección de la Upbd?

La exdirectora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, presentó su último informe de gestión antes de finalizar su periodo el 19 de febrero (2023), desde Villavicencio. En su rendición de cuentas, informó que el número de personas desaparecidas por el conflicto armado colombiano ascendió a 104.602, según nuevos cruces de datos. Este incremento de 5.367 personas frente a la cifra anterior refleja los esfuerzos de la entidad en la recolección y análisis de información de diversas fuentes.

Monzón destacó que, durante los últimos cinco años, la UBPD ha realizado 918 misiones humanitarias, logrando recuperar 746 cuerpos, de los cuales 178 han sido identificados y entregados a sus familiares. También resaltó la creación de un registro con 5.307 posibles sitios de entierro ilegal en todo el país.

La directora subrayó la importancia de fortalecer el Plan Nacional y los 28 Planes Regionales de Búsqueda, abarcando 384 municipios. Finalmente, señaló la necesidad de implementar corredores humanitarios en áreas de difícil acceso para agilizar las búsquedas.