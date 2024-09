Goyo, de ChocQuibTown, reveló cómo una amistad cercana la traicionó: “Estábamos siendo gemelas de fluidos”

La cantante de Choquibtown detalló en sus redes sociales cómo amigos cercanos compartían intimidades a sus espaldas - crédito goyo / TikTok

En 2023, se vivió una polémica en la industria musical colombiana, específicamente en el Pacífico colombiano, tras la ruptura de la agrupación ChocQuibTown. Los integrantes del grupo, conocido por éxitos como Somos Pacífico y De dónde vengo yo, tomaron caminos separados, presuntamente por conflictos personales entre Goyo y Tostao. La información sobre una infidelidad generó en su momento numerosas especulaciones entre sus seguidores.

Goyo, cantante y miembro destacado de la agrupación, decidió compartir abiertamente detalles sobre su experiencia con una infidelidad a través de sus redes sociales. Aunque no mencionó explícitamente a Tostao, muchos seguidores interpretaron que se refería a él debido a la cercanía temporal de los acontecimientos: “Bueno, no quisiera hablar como con un nombre propio de nada y obviamente no tienen que ponerse a adivinar de quién estoy hablando”.

En su relato, la artista describió cómo una amistad cercana la traicionó, lo cual provocó el fin de su relación sentimental y la estabilidad de ChocQuibTown. La artista chocoana relató que advirtió comportamientos inusuales y miradas entre su entonces pareja y su amiga, pero se mantuvo en negación hasta que una amistad en común confirmó sus sospechas. “Me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas. Lo que estaba pasando es que en mis narices me estaban montando cachos y yo estaba en negación. Estábamos en la misma casa y yo sí veía miradas, además de cosas raras; era mi amiga, le conté muchas cosas, pero no me arrepiento”, reveló.

Goyo también confesó que la situación le hizo sentirse engañada e hizo alusión a cómo otras personas cercanas a su círculo compartían intimidades a sus espaldas, sin que ella lo supiera hasta mucho después. “Me fui a dormir y mi chico no durmió conmigo, yo dormía sola. Y luego me dijeron, cuando terminé mi relación me dijeron que ellos eran pareja, confirmando el cacho en mis narices. Me sentí como una tonta”, concluyó la artista en medio de una tendencia en redes sociales llamada Story time.

Por otra parte, el futuro de los exintegrantes de ChocQuibTown tras la disolución del grupo ha seguido distintas trayectorias en el ámbito musical. Tostao, por ejemplo, se ha enfocado en promover los ritmos tradicionales del Chocó, destacándose especialmente en el género Ritmo Éxotico. Su compromiso con esta corriente musical implica colaboraciones con jóvenes artistas de su región natal, apoyando su desarrollo y difusión.

La difícil separación de Goyo y Tostao no solo ha marcado un hito en sus vidas personales, sino también en el legado musical de ChocQuibTown, una agrupación que había captado la esencia cultural de su región. La historia de su disolución y los detalles personales compartidos por Goyo se han vuelto un tema recurrente de discusión entre sus seguidores y en los medios de comunicación.

Los acontecimientos recientes reflejan la influencia y la importancia de la agrupación en la cultura musical colombiana, y cómo sus integrantes continúan impactando la escena musical desde perspectivas individualizadas. La lección de esta situación parece apuntar hacia la resiliencia y la capacidad de superar traiciones personales, al tiempo que se sigue aportando al enriquecimiento de la música y la cultura.

Cabe recordar que, Carlos Yahanny Valencia Ortiz, conocido artísticamente como Tostao, en su momento rompió el silencio para desmentir los rumores de infidelidad hacia su exesposa Goyo. En una entrevista con Tropicana, explicó los motivos de su separación y cómo comenzó su relación actual con la odontóloga Guigliola Valencia, misma que mantenía una amistad bastante cercana con la cantante.

En su conversación, Tostao enfatizó que no hubo infidelidad y que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo. La gente, según él, no sabe la verdad completa y tiende a juzgar sin conocer todos los detalles. “Nunca falté a la norma, no hubo infidelidad y nadie sufrió. Goyo y yo seguimos siendo los mejores parceros”, afirmó el artista, añadiendo que continúan trabajando juntos en su proyecto musical y que tienen una hija llamada Saba.

