Video: Valentina Lizcano compartió las cicatrices que quedaron en su cuerpo por los biopolímeros

La actriz y presentadora publicó un clip en el que se evidencian las secuelas que le dejaron las intervenciones para retirar el químico de los gluteos - crédito @losetodocol/Instagram

Gracias a su trabajo en telenovelas como Aquí no hay quién viva, La reina del sur, El secretario, La reina del flow o más recientemente en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, la actriz Valentina Lizcano se convirtió en una figura familiar para los colombianos. La vallecaucana, reconocida a nivel nacional desde su aparición en la tercera temporada de Protagonistas de Novela, en 2004.

Con la aparición de las redes sociales, Lizcano no tardó en labrarse un nombre como una creyente e impulsora de los hábitos saludables, aprovechando su influencia para transmitir mensajes enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual. En esa línea se desarrolló su proyecto ‘Sana locura’, un pódcast en el que aborda estos temas y les suma sus propias vivencias, como el abuso sexual que sufrió cuando era niña, o la manera con la que lidia con su diagnóstico de depresión y ansiedad.

En 2023, Lizcano fue noticia cuando confirmó que debió someterse a una cirugía de la que no quiso revelar mayores detalles en ese momento, pero la obligó a tener una sonda mientras se recuperaba. Debido a que no dio a conocer de qué se trataba la intervención, surgieron especulaciones alrededor de si sería producto del cáncer, una explantación mamaría o algo relacionado con cirugías estéticas.

Valentina Lizcano comentó que hasta enero guardará silencio sobre su salud - crédito @valelizcano/Instagram

Debido a que no comentó inicialmente de qué se trataba, la cirugía fue duramente criticada en redes sociales. “¿Se imaginan si les dijera lo que me pasó? Si así no más me están echando toda esta cantidad de mierda encima, no imagino donde se enteraran de la realidad”, afirmó en su defensa.

Finalmente, en una entrevista con 15 Minutos, Lizcano reveló que se trató de una intervención en la que le retiraban biopolímeros de sus glúteos. Aunque la noticia no sentó bien entre parte de su público debido a que la actriz hacía promoción constante de una vida sana, esta explicó que el químico llegó a su cuerpo debido a que quería inyectarse vitamina C en los glúteos, pero en lugar de ello el especialista le aplicó biopolímeros. Si bien afirmó que tenía sospechas de tener el químico en su cuerpo desde hace años, aseguró que solo hasta 2023 tomó cartas en el asunto, luego de conocer el caso de una persona a la que le aplicaron el químico sin decírselo.

Valentina Lizcano mostró en sus redes sociales la cicatriz que le quedó luego de su cirugía para extraer los biopolímeros de su cuerpo - crédito @valelizcano/Instagram

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, Lizcano mostró por primera vez algunos instantes del procedimiento al que se sometieron en algún momento celebridades como Lina Tejeiro, Yina Calderón o Jessica Cediel. En la grabación se observa a la actriz postrada en una camilla mientras la especialista usa un aparato propio de los tratamientos con ondas de choque que se usan en estos casos, con el fin de reducir la acumulación de biopolímeros para facilitar su extracción y evitar el maltrato de los músculos y tejidos de la zona afectada.

El clip, recogido por Lo sé todo, del Canal Uno, de la cuenta oficial de la actriz, generó toda clase de reacciones encontradas de los usuarios. Algunos manifestaron sentirse decepcionados de Valentina, mientras que otros la defendieron. “Dios mío yo juraba que ella era natural”, “NO lo puedo creer, y dizque los glúteos grandes, firmes y tonificados por ejercitarse”, “Si no tienen nada bueno o positivo que decir es mejor callar, se ve que ninguno de ustedes ha pasado por algo así”, “Yo tengo esa cicatriz y no me avergüenza la llevo con dignidad”, “En resumidas cuentas, todas las de la farándula se les dio por inyectarse esa cochinada. Que tristeza”, “Pero según ella era natural, eso es lo que me choca”, fueron algunas de las reacciones más populares.